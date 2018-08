Kristjan Prikk astus kaitseministeeriumi kantslerina ametisse

Kristjan Prikk on varem töötanud välisministeeriumis, juhtinud kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonda ning olnud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor. Aastatel 2010 kuni 2013 töötas Prikk Eesti suursaatkonnas Washingtonis kaitsenõunikuna.

Eelmise aasta juulist töötas Prikk kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantslerina vastutades muuhulgas poliitika planeerimise, rahvusvahelise ning NATO ja Euroopa Liidu koostöö eest. Prikk on lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala ning omab strateegiaõpingute magistrikraadi Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžist.

Kristjan Prikk on läbinud ajateenistuse, on reservohvitser ja Kaitseliidu liige. Prikk on abielus ning ta peres kasvab kaks tütart ja poeg. Kaitseministeeriumi kantsler koordineerib riigikaitse strateegiliste eesmärkide saavutamist, vastutades valitsemisala poliitika-, ressursi– ning kaitseplaneerimise ning organisatsiooni arendamise eest. Samuti koordineerib ta ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust.

Kristjan Priki ametiaeg kantslerina kestab viis aastat.

2015. aasta sügisest eilseni ametis olnud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov asus suursaadikuna tööle Eesti Suursaatkonnas Washingtonis.