Kristjan Mark: Savisaare jutt prügiveo hinna kahekordsest tõusust Lasnamäel on alusetu

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar teatas täna, et kandideerib sügisestel valimistel. Sellest teada andes kritiseeris ta oma koduerakonda ja võttis ette prügiveo hinna. Tallinna keskkonnaameti jäätmeosakonna juhataja sõnul on aga Savisaart Lasnamäe prügiveo probleemidest valesti informeeritud ja hinnatõus pole olnud sugugi selline, nagu Savisaar väidab.

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar teatas täna, et kandideerib kohalikel valimistel, sellest teada andes kritiseeris ta ühtlasi oma koduerakonda. "Liiga palju on segadusi nii ühes kui ka teises majandussektori valdkonnas. Näiteks prügiveoteenuste hinnad on märgatavalt kasvanud. Mõnes Lasnamäe piirkonnas 1,5-2 korda, Narvas isegi kolm korda. Ka seal on võimul Keskerakond. Valimised puhuvad õhu selgemaks ja see kulub meile kõigile ära," kirjutas Savisaar.

Tallinna keskkonnaameti jäätmeosakonna juhataja Kristjan Mark kommenteeris, et Lasnamäel rakendus korraldatud jäätmevedu esimest korda 2011. aastal, mil see tõi võrreldes varem kehtinud nn vabaturu olukorraga kaasa umbes 60-protsendise hinnalanguse. "2011. aastal sõlmitud lepingud lõppesid 2016. aasta suvel ning alates 2016. aasta novembrist alustas Lasnamäe veopiirkondades number 11 ja 12 jäätmeveoteenuse osutamisega Tallinna Jäätmekeskus. Kaks kuud hiljem lisandus ka veopiirkond number 10," loetles Mark.

Marki sõnul alanesid hinnad oluliselt, kui Tallinna Jäätmekeskus alustas teenuse osutamisega Põhja-Tallinnas, kuid kuna Lasnamäel oli teenuse hind juba enne Tallinna Jäätmekeskuse tulekut väga soodne, siis seal hind väga ei muutunud. "Veidi kallimaks muutus sorteerimata jäätmete vedu (keskmiselt kuni 15 protsenti olenevalt piirkonnast)," rääkis Mark.

Keskkonnaameti jäätmeosakonna juhataja nentis, et probleeme on ka süvamahutitest jäätmete veoga. "Kuna viimase riigihanke võitja (BWM) ei tulnud oma ülesandega toime, siis süvamahutitest vedu toimub vabaturu tingimustes ja seal on hind kallim, kui oleks olnud korraldatud jäätmeveo korral," viitas Mark probleemi põhjusena abilinnapea Arvo Sarapuu ametist viinud skandaalile.

"Tallinn on teadlik sellest probleemist ja veel enne aasta lõppu korraldab uue hanke süvamahutites olevate jäätmete korraldatud väljaveoks," kinnitas Mark. Ta lisas, et võrreldes varasemaga on sellest aastast odavamaks muutunud kõigi liigiti kogutud jäätmete vedu ja ka lisateenuste hinnad. "Näiteks kui varem küsiti Lasnamäel vanapaberi mahuti tühjenduse eest tasu, siis Tallinna Jäätmekeskus pakub seda teenust tasuta. Samuti on muutunud odavamaks kuni 83 protsendi biojäätmete tühjenduse hind."

"Nii et jutt 2,5-kordsest prügiveo hinna tõusust Lasnamäel on alusetu," toonitas Mark.