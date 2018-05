Kristina Kallas uuest liikumisest Eesti 200: rahastame kooskäimisi omast taskust

Kallas nentis, et erakonna loomiseks on vajalik rahaline kapital, kuid tänase seisuga panustavad kõik liikmed kohtumiste õnnestumisesse isiklikest vahenditest. "Veini ostame oma raha eest," rääkis Kallas ning jätkas, et koolitusruumide rent on senini tasutud ühiselt.

Eesti 200 manifest jätab mulje, et huvitatud saaksid liikumisega liituda. Kallas täpsustas seda ning ütles, et kuskile oma nime kirja hetkel panna ei saa. "Me ootame oma arutelupäevadele inimesi, kes tahavad Eesti probleemide üle rääkida ning on nõus panustama oma aega ja ressurssi, nädalavahetuseti toimuvad kooskäimised näitavad, et selliseid inimesi on palju. Ennekõike on Eesti 200 diskussiooniplatvorm" lõpetas Kallas.