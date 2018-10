Kristina Kallas: olen valmis juhivastutuse võtma, kui Eesti 200 loob erakonna

"Ma olen öelnud Vikerraadio intervjuus, et ma ei välista enda kandideerimist, aga erakonna esimees ikkagi valitakse," märkis Kallas.

Kallas kinnitas, et Eesti 200 juhtliikmed pole esimehe teemat arutanud, kuid märkis, et tema valmisoleku kohta on siiski uuritud. "Praegu on eesmärk ikkagi erakond ära luua, kuid juhtliikmed on minu käest küsinud, kas oleksin valmis."

Ta lisas, et kuna ta on liikumist algusest peale vedanud, peab ta olema valmis vastutust võtma. "Ma ei saa ju öelda, et ma ei tee seda lõpuni," nentis Kallas. "Ma olen liikumise juhtliikmetele öelnud, et ma olen valmis kandideerima erakonna esimeheks."

Uue poliitliikumise Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu sõnul toimub erakonna ametlik asutamine 3. novembril.

Kristina Kallas on hariduse ja lõimumisvaldkonna ekspert, alates 2015. aastast on ta Tartu ülikooli Narva kolledži direktor.

Kallas õppis aastatel 1994–2000 Tartu ülikoolis ajalugu. 2002. aastal kaitses ta magistrikraadi Ungaris Kesk-Euroopa ülikoolis. 2016. aastal kaitses doktorikraadi poliitikateadustes Tartu ülikoolis.