Kristina Kallas: Eesti edu jätkumiseks on vaja teha julgeid samme

Head Eesti 200 liikmed ja kaasteelised,

Minult on sageli küsitud, miks ma tulin poliitikasse? Ma küsin seda küsimust ilmselt endalt isegi sagedamini. Ma olen pidanud mitmeid kordi selgitama, mis mind tõukas ometigi astuma seda sammu? Selgitan. Põhjuseid on mitmeid.

Esiteks, mind ajendas poliitikasse tulema see, et protsesse jälgiva ja analüüsiva inimesena ma näen, et Eesti vajab muutusi. Suuri ja julgeid. Samal ajal me aga üksnes tiksume vaikselt või peenhäälestame tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi olukorras, kus me teame, et süsteem juba mõnda aega tervikuna ei tööta ning järgmine majanduskriis on ukse ees.

Teiseks, mind ajendas poliitikasse tulema see, et kuna muutumise vajadust ei tunnistata, ei ole Eesti juhtidel juba ammu pikka plaani. On kadunud ambitsioon ja koos sellega ka visioon. Pole majandusambitsiooni, pole kultuurivaldkonnas ambitsiooni, pole visiooni haridus- ja teaduse valdkonnas.

Eesti inimesed iga päev teevad nendes valdkondades maailma tipptulemusi, olgu see siis globaalsel turul läbilöövate ettevõtete ülesehitamine, Eesti muusika või filmide maailmalavadele viimine või muusikaesitlustel võimsa publiku aplausi saamine.

Eesti koolilapsed teevad maailma tipptulemusi teadmiste ja oskuste testides ja Eesti teadlased kroonivad maailma absoluutsete tippude seas. Need saavutused on tekkinud Eesti inimeste töökuse ja entusiasmi pinnalt, mille me kasvatasime 1990ndatel kui soovisime maailmale tõestada, et oleme haritud, innovatiivsed ja võimekad üles ehitama 20. sajandi riiki.