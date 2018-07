Kristina Kallas: augusti keskel tutvustame avalikkusele Eesti 200 detailset programmi

Septembris erakonnaks vormistamiseks valmis olla lubanud liikumine Eesti 200 korraldab ajakirjanikele augusti keskel kahepäevase ürituse, mille käigus tutvustatakse liikumise detailset poliitilist programmi.

Liikumise üks eestvedajaid Kristina Kallas ütles Delfile, et praegu täpsustatakse esielgseid ideid. "Meile heideti ette, et esialgsed visioonid olid liiga üldsõnalised," ütles Kallas "Esialgsetest visioonides saavad augusti keskpaigaks konkreetsed seisukohad, mida ja kuidas nende eesmärkide poole liikumiseks Eestis teha vaja on," kirjeldas ta tutvustamisele tulevat dokumenti. Teemades nimetas Kallas muuhulgas haridusvaldkonda, riigireformi, majandustemaatikat.

Ajakirjanikele saadetud kutses nimetatakse üritust Eesti 200 kõrgemateks kursusteks. Kallas ütleb, et kavas ongi MTÜ liikmete ja ekspertide loenguvormis esinemised.

Eesti 200 tegevjuht Henrik Raave sõnul on arvestatud kuuekümne inimesega ja kohale on kutsutud ainult Eesti väljaannete ajakirjanikke. "Ma arvan, et kohaliku venekeelse meedia hulgaks ka ikka kedagi on," kommenteeris ta kutsutud ajakirjanike valikuprintsiipe. Korralduskulud kaetakse Raave sõnul MTÜ Eesti 200 vahenditest, mis on kogutud annetuste teel.

Märtsis asutatud MTÜ Eesti 200 on lubanud septembris olla valmis erakonnaks vormistamiseks. Kaja Kallas on liikumist kutsunud üles Reformierakonnaga ühinema.