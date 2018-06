Kristiine linnaosavanem nõuab ehitajalt puudustega korteri eest raha tagasi

Harju maakohtu keldrisaali jaheduses algas eile ennelõunal Kristiine linnaosa juhi Jaanus Riibe poolt aktsiaselts YIT Eesti vastu esitatud haginõude arutamine.

Riibe pole sugugi rahul sellega, kuidas tema perele 12. detsembril 2014 Tallinna kesklinna korteri müünud firma on täitnud mõningaid olulisi müügilepingusse kirjutatud tingimusi.

Lihtsalt öeldes on Jaanus Riibe veendunud, et lepingupartner on teda alatult ninapidi vedanud.

2014. aastal Tallinna kesklinnas valminud korterelamu, milles ühe elamispinna koos panipaiga ja keldris asuva parkimiskohaga soetas 173 000 euro eest Riibe, valmis linnaametnikku kohtus esindanud advokaat Tavo Tiitsi sõnul tervikuna vastavalt ehitusprojektile ja väljastatud ehitusloale.

Häda olevat aga Riibe perele osaks saanud elamispinnaga, kus pärast sissekolimist ilmnesid tõsised puudujäägid.

