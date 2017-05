Kristiine linnaosa kutsub laupäeval Löwenruh pargi talgutele

Tallinna Kristiine linnaosa kutsub inimesi laupäeval, 6. mail Löwenruh parki koristama ja lubab kõhu talgusuppi täis sööta.

6. mail algusega kell 12.00 toimuvad heakorrakuu raames Löwenruh pargis linnaosa kevadtalgud, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Talgute osalejaid oodatakse Löwenruh pargis asuva lõvikuju juurde. Töövahendid ja -kindad saab kohapealt ning neid pole vaja kaasa võtta.

„Talgutele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad anda omapoolse panuse selleks, et Kristiine linnaosa saaks puhtamaks,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev. „Mai lõpus algab uus linnaosa suveürituste hooaeg, nii et aeg on küps valmistada Kristiine esinduspark ette eesseisvaks suvehooajaks. Kõik vajalikud töövahendid saab meilt kohapealt. Seega tuleb inimestel lihtsalt võtta kaasa hea töötuju ja kohale tulla. Pärast tööde lõppu pakutakse osalejatele talgusuppi, teed ja pirukaid.“

Heakorrakuu raames toimub Kristiines ka teisi ettevõtmisi. Nii näiteks veetakse tasuta ära ligi 3000 kotti elanike ja ühistute poolt kokku kogutud aiajäätmeid ja puulehti. Ühe objekti kohta sai registreerida kuni 20 kotti. Lisaks jagatakse selleks taotluse esitanud elanikele ja ühistutele tasuta kokku 600 kotti kompostmulda. Üks kott mahutab 50 liitrit. Täiendavalt toimub 6.mail Kristiine linnaosas ohtlike jäätmete kogumisring. Täpsemat infot leiab Kristiine Lehest.