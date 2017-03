Kristiine kiiruskaamerate abil on tabatud esimesed 30 kiiruseületajat

Sel nädalal Tallinnas Kristiine ristmikul tööd alustanud kiiruskaamerad on fikseerinud esimesed 30 lubatud sõidukiiruse ületajat.

Enamik rikkumisi olid õhtul kella 17 ja 23 vahel, kihutamisi oli ka varahommikul, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Valdav osa hoiatustrahvidest jäi 9-18 euro vahele.

Toomas Kaarepere politsei- ja piirivalveameti teabehaldusbüroost ütles, et linnakaamerad on tuvastanud ka suuremaid piirkiiruse ületamisi ning ristmikule on sõidetud isegi kiirusel ligi 90 kilomeetrit tunnis.