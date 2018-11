Kristiina Heinmets-Aigro kandideerib Keskerakonna nimekirjas riigikokku

Heinmets-Aigro ütles, et tõuke kandideerimiseks on andnud ka tagasiside, mille järgi on talle südamelähedased teemad teistelegi Eesti inimestele olulised. „Olen alati julgenud ja tahtnud oma arvamust avaldada. Paljud mõtted on leidnud vahest ootamatultki suurt ja positiivset vastukaja ning näen, et poliitikas saan midagi päriselt ära teha. Keskerakond on peaministrierakonnana näidanud, et vajalikud muutused ja õiglasem ühiskond on võimalikud. Mul on suur rõõm jätkata kahekümne aasta eest erakonda astudes alustatud tööd oma heade mõttekaaslaste Jüri Ratase ja Kadri Simsoni kõrval,“ ütles Heinmets-Aigro.

Ta tõi näitena tulumaksuvaba miinimumi tõusu ja paindliku vanemapuhkuse, aga ka erakorralise pensionitõusu ja lesepensioni eest seismise, mis oleksid suureks abiks just üksinda elavatele eakatele. „Kui leseks jääv pensionär on eluaeg keskendunud karjääri asemel oma perele, ei tohi see olla miinuseks, mis jätab ta emotsionaalselt raskel ajal ka keerulisse rahalisse olukorda,“ rääkis Heinmets-Aigro ja lisas, et senisest enam tuleb pensionis arvestada ainult palganumbri asemel ka tööaastaid.

Kolme lapse ema rääkis, et ebavõrdsus ei kajastu ainult inimeste sissetulekutes, vaid tihti ka hinnangutes, mille osaks saavad paljud Eesti naised ja emad. „Isegi riigikogus on poliitikud, kes peavad lastetuid naisi vähem väärtuslikuks ja lausa “kahjulikuks elemendiks”. Teisalt on edukuse mõõdupuuks inimese karjäär, mille kõrval emaks olemist ja pere eest hoolitsemist vaadatakse kuidagi altkulmu. Seetõttu on meil kahjuks pikk tee minna naiste suurema ja meestega võrdse väärtustamise suunas,“ rõhutas ta.

Kristiina Heinmets-Aigro on abielus ja kolme lapse ema. Ta on lõpetanud Concordia Ülikooli meediateaduskonna bakalaureuse cum laude ja on Eesti Lasterikaste Perede Liidu Perekaardi eestkõneleja. Ta on saavutanud tuntust ja edu moemaailmas, töötanud telesaatejuhina ning produtseerinud kümme aastat saadet „Eestimaa Uhkus“, mis tunnustab Eesti inimesi, kes on võtnud heateod ja heategevuse oma südameasjaks.