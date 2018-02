Kristiina Ehin presidendi kõnest: kas president saadaks oma lapsed ujuma kohta, kust kümme kilomeetrit ülesvoolu on tselluloositehas?

President Kersti Kaljulaid rääkis oma täna peetud kõnes muu hulgas ka loodusvarast, selle kasutamisest ja jätkusuutlikkusest. Vastuvõtul külalisena viibiva luuletaja Kristiina Ehini hinnangul jäi aga vastamata oluline küsimus, mis puudutab just Tartusse rajada plaanitavat tselluloositehast.

Ehin ütles ERR-ile antud intervjuus, et presidendi kõne küll ühendas ja puudutas, nagu peabki, ent emana jäi tal saamata vastus ühele tähtsale küsimusele.

"Kui me räägime looduskaitsest ja kui küsime küsimusi, millele me vastame, [et] "neil ei ole vastust", siis emana tahan küsida, kas me paneksime oma lasped ujuma kohta, kust kümme kilomeetrit ülesvoolu on siinkandi suurim tselluloositehas? Kas president saadaks oma lasped sinna ujuma? Need on Tartu ainsad ujumiskohad. Ma tahaksin vastust neile küsimustele," rääkis Ehin.

Loodusvara puudutavad lõigud president Kaljulaidi kõnest:

Meil koos teiste põhjala rahvastega on Euroopa kõige paremini säilinud looduskeskkond ja loodustunnetus. Milleks me oma loodusrikkust kasutame? Kas vahetame rahaks, nagu 20. sajandi tööstusühiskonnas tehti – või jätame lastelastele alles? Kas jätame lastelastele nii, nagu meid poleks siin olnudki, või tahame pigem, et meie heade otsuste muster oleks looduskeskkonnas 100 aasta pärast nähtav? Või lihtsalt loodame, et meie keskpäraste valikute jäljed ei jää liiga nähtavad?

/--/

Täna, 100. sünnipäeval on paslik küsida, millised maastikud pärandame lastelastele meie? Millise maapõue? Tänan neid, kes sel teemal sõna võtavad – selgust pole, kuid aruteluta seda ei tulekski.

/--/

Homme algab uus sajand. Kompass peos, eesti keel suus, toetudes Eesti kultuuri ja kooli loodud vundamendile, saades jõudu Eestimaa puhtast loodusest, asume julgesti teele.