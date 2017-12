Kristen Michal: Züleyxa Izmailova kaasab nii võimsalt, et ta parteikaaslased võetakse maksumaksja palgale

Rohelisest abilinnapea Züleyxa Izmailova palkas abilisteks parteikaaslased. Kristen Michal võrdleb seda sellega, kui Aivar Riisalu võtaks appi Meie Mehe liikmed.

Izmailovat nõustavad Eestimaa Roheliste aseesimees Aleksander Laane ja juhatuse liige Olev-Andres Tinni. Neist esimene saatis täna ajakirjanikele roheliste ametliku e-maili vahendusel teate, et Reidi tee tulevat oodatust rohelisem.

Reformierakondlane Kristen Michal kritiseerib Facebookis, et tegu on poliitikaajalooga. "Alanud on aktiivne kaasamine. Samas, nii võimast kaasamist, et erakonna juhtkonna oluline osa oleks ühe raksuga maksumaksja palgale võetud, ei meenugi? Izmailova ametissenimetamisel jutustati linnavolikogule kaasamisest. Tegelikult kaasatakse poliitrohelised Keskerakonna mõjusfääri. Jõuluajal on see sama habemega lugu kui tuleks uudis, et Aivar Riisalu oleks ettevõtlusametisse tööle sokutanud kogu Meie Mehe kollektiivi ja rentinud linna raha eest tuuribussi," arutleb ta.