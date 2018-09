Kristen Michal: Yana Toomi kultuuriautonoomia viiks Ida- Virumaa eraldumiseni

Kristen Michal: "Yana Toom räägib üheksakümnendate Interrinde tagurlikku juttu. Eestis on täna juba tugev toetus ideele, et eestikeelne haridus peab algama lasteaiast. Eelmisel aastal toetas meie pakutud ideed ka mitte-eestlastest vanemate suur enamik, üle 70%. Yana Toom üritab endiselt minna vastassuunas, rääkides kultuurautonoomia varjus tegelikult vene keelsete inimeste segregatsioonis hoidmisest ehk sisuliselt Ida-Virumaa eraldamisest ja vene hariduse osakaalu kasvust. Keskerakonna tava kahes keeles erinevat juttu ajada on Savisaare aegne käitumismuster, ka tänane sõnum oli Toomi poolt antud vene keeles.

Paradoksaalselt näitavad Inimarengu Aruanne ja põhjalikud uuringud, et Eestis on paremaks tulevikuks kasu heast eestikeelsest haridusest. See on vastupidine Keskerakonna soovile hoida kaht keeleruumi lahus, ning rääkida vene keeles teistsugust juttu nagu Savisaare ajast kombeks.

Jüri Ratas kinnitas vasakule ja paremale ning juulis 2017 mustvalgel deklareerides, et Yana Toom esindab teda ning Keskerakonna poliitikat. See deklaratsioon oli antud peale Yana Toomi ja teiste käremeelsetega peetud läbirääkimisi, et oleks selge, et edasi on nad seotud nii heas kui halvas. Täna andis Toom teada, et on aeg hakata talle antud lubadusi vene hariduse eelistamisest ning nullkodakondsusest täitma. Sest nagu Toom ja Savisaar on öelnud, ei kuulu Keskerakond Jürile, vaid tuleb meeles pidada, kelle häältel Narvas, Tallinnas ja seetõttu ka riigis püsitakse.