Kristen Michal: vanalinna päevade avaürituse tellija ja korraldaja ei taju selle kohatust

"Toetudes kolleegile, kes käis seda lavastust vaatamas, paistis see pigem sellisena, et on olnud erinevad häid aegu ja ENSV sümboolika all oli elu lõbus. Ei paistnud seda kahetsust, mida öeldakse olevat, ja tegelikult hinnangut ei antud," sõnas Michal.

Michal: tegemist on Keskerakonna musterkäitumisega

"Sellisel kujul võib see lavastus tunduda kohane ainult keskerakondlastele ja Tallinna linnaaparaadi töötajatele. Vanalinna päevad on pigem ikkagi ajaloolisest vanalinnast ja Tallinna ajaloost rääkiv üritus," leidis Reformierakonna liige.

Keskerakonnas on Michali sõnul neid, kes ütlevad, et okupatsiooni pole toimunud, ja need inimesed jäetakse erakonda alles. "See ei ole ebatavaline," tõdes ta.

Michal märkis, et Keskerakonna poolt juhitud Tallinnas kerkivad pidevalt üles sarnased probleemid nagu nüüd vanalinna päevadega. "Näiteks riigikogu liige Vladimir Velman, kes on öelnud, et Balti riikide okupatsioon pole kinnitust leidnud ja see olla poliitretoorika, on erakonnas edasi," lausus Michal.

Loe veel

"Keskerakond seab igal tasandil Eesti ajalugu ja omariikluse järjepidevust kahtluse alla. Samuti toetati Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri veetavat Nõukogude sümboolikaga kontserti, makstes kinni ruumide renti," tõi ta näite.

"Selmet, et öelda, et kirikuid toetatakse rahaliselt kompromissina õigusvaidluses, valis Keskerakonna valitsus tee, et öelda, et see on okupatsioonikahjude katmine Eesti poolt. Sellega öeldi, et Eesti oli justkui iseenda okupeerija. See oli kohatu ja sai avalikkuses väga tugeva kriitika osaliseks ning täna parandame riigikogus seadust," ütles Michal.

"Mind hämmastab see kergus, kuidas sellist asja ei mõisteta. Kremlil on hoiak, et okupatsioon ja Nõukogude Liidu lagunemine on siiski olnud probleem. Kremli lähivälismaa poliitika sedastab, et Nõukogude aeg, kui olime koos, oli hea. Ainuke erakond, kes seda siia toob, on Keskerakond. Üks kord on juhus, kaks korda on võib-olla halb juhus, aga kolm-neli korda on juba pigem muster." leidis Michal.

Vanalinna päevade avaüritus

Vanalinna päevad algasid eile suure paugu ja tüliga: juba enne etendumist põhjustas Vahur Kelleri lavastatud avaetendus palju pahameelevõnkeid rahvuslikult meelestatud inimeste seas, kes nägid selles ülistuslaulu Nõukogude Liidule. Korraldajad sellega nõus ei olnud.

"Kui lavastus lõpuni vaadata, siis ei jää mingit kahtlust, et me ei ülista lavastuses NSV liitu ega nõukogude aega. Vastupidi, me näitame punalippudega marsi ajal videos puruks pommitatud Tallinna ja sõjaõudusi. Samuti räägib näitleja järgnev kommentaar luuletuses masendusest, mida see režiim endaga kaasa tõi," ütles etenduse lavastaja Vahur Keller Delfile.

"Meil ei ole võimalik rääkida ajaloost, näitamata mõningaid sümboleid minevikust. Selline oli kahjuks 50 aastat meie sajast. Loodame, et see enam kunagi ei kordu," lisas ta.