Kristen Michal valitsuse poliitikast: uuel innovatiivsel suitsupääsukesel on tiibadel naaberriigi tähised

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Kristen Michal kutsus peaminister Jüri Ratase erakonna fraktsioonile pikemalt kodakondus-, keele- ja hariduspoliitika muudatusi selgitama.

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles Radio Svobodale antud intervjuus, et järgmistel riigikogu valimistel saab Keskerakonna üheks peamiseks programmiliseks punktiks olema kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Lisaks kinnitas Ratas ajakirjaniku küsimusele vastates, et Keskerakonnas pole Kremli poolt mõjutatud inimesi, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Täna vastas Ratase avaldusele teravalt Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Kristen Michal. “Loen uudiseid ja mure on. Uut valitsust tehes ja vana lõhkudes räägiti meile, et tegu on innovatiivse suitsupääsukesega. Et murtakse mingit seisakut. Maksusüsteem pidi jääma tervemõistuslikuks ja kodakondsus-, keele- ning hariduspoliitikat ei muudeta,” kirjutas Michal Facebookis.

"Paistab aga, et sel innovatiivsel suitsupääsukesel on tiibadel naaberriigi tähised. Lendab madalalt. Transponder pole sisse lülitatud. Küllap et keegi kohe aru ei saaks, kes täpselt pesa poole lendamas ja mida kaasa toob," arvas Michal.

"Maksunduses on tulemas astmeline tulumaks, või kui soovite, siis tulumaksu astmed. No et ikka see seisak raginal murda, eksju. Värske on ka peaministri sõnum, et kodakondsuse saamise aluseid soovitakse muuta. Lisaks tulevad erandid eestikeelses õppes, mis kannavad ilusat silti — tõhustame, parandame, tõstame taset. Kuid tegelikkuses on Keskerakonna Toomi-Kõlvarti tiiva ja sotsiaaldemokraatide juhi Ossinovski idee — Eestis ei peagi tingimata olema määratud kuidas ja kui palju eesti keelt õpetada," leidis Michal.

Erandeid on Michali sõnul valitud koolidele üritatud varemgi teha. "Meie taha need ka katseks jäid. Tihti tuli sellest veel tüligi valitsuses. Minu arvates ei tasu ka täna silmi kinni pigistades endale korrata — Keskerakond on uus, valitsus on uus, peaminister on uus ja loota, et silmade sulgemisega tegelikkusele asi muutub," kirjeldas ta.

Michali hinnangul ei muutunud aga midagi. "Peaminister Jüri Ratas andis teada, kus ta oma tulevasi valijaid näeb. Täpselt seal, kuhu Edgar nad jättis. Ning lisaks kindlustas ühte sammu käimise Yana Toomiga. Mis ei tohiks olla üllatus, sest Keskerakonna puhul on ammu selge, kumma meeskonna taga on erakonna valijate enamus. On juba isegi Lasnamäe vanasõna — kui Yana ei käi Jüriga ühte sammu, käib Jüri Yanaga."

Michal märkis, et homme toimub riigikogus infotund, kus teema tuleb kaheminutiliste vastustena käsitlusele, kuid millest jääb väheks. "Arvan, et peaminister, eriti tema lubatud uue ja avatud poliitika vaimus, tuleb pärast seda viisakalt aga kindlalt paluda ka meie fraktsioonile pikemalt kui kaheminutiliste vastustega asja selgitama. Teema ja valik on liiga põhimõtteline, et seda vaikides vaadata, ja võitlemata jätta, kui selline katse taas tuleb," märkis ta.

"Täna on Eesti Vabariigi aastapäevani täpselt kuu (ja Tartu rahulepingu aastapäevani vähemgi). Kuidagi sümboolne. Ja ometigi tegi Eesti Vabariigi peaminister just midagi sellist, mis võib talle maksta nii valitsuse kui valimised. Aga ehk eksin. Jääme selgitusi ootama, küllap saab ka selgeks, kuhu täpselt see transponderita innovatiivne suitsupääsuke lendab," lisas Michal.