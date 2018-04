Kristen Michal uutest ministritest: üllatav, et parteijuhid ei pidanud oma erakonna liikmeid kõlbulikeks

Foto: Madis Veltman

Seni on Eestis tavaks olnud, et ministriks ehk poliitika tipptasemele valitakse need, keda rahvas on valimistel järele katsunud ja paremal juhul ka mandaadi andnud. Riina Sikkut ja Janek Mäggi pole mandaati küsinud, viimane juba vihjanud, et põhitööst ta loobuda ei plaani. Ennegi ETVs saadet tehtud, oli täpne väljend uudistes.