Kristen Michal: Urmas Reinsalul on aeg ministriametist lahkuda

"Kahetsen, et ametis olev justiitsminister võttis kahetseda naistevastase vägivalla vastu olemist," ütleb endine justiitsminister Kristen Michal.

"Minu ametis olles saime koostöös prokuratuuri, politsei ning naisteorganisatsioonidega nii kaugele, et perevägivald ei olnud peksasaanu häbi ja isiklik mure. Vaid, et riik astus nõrgema kaitseks välja ja selles polnud mingid "kuid", ega "aga". See oli põhimõtteline muutus," märgib ta.

Ta viitab, et Urmas Reinsalu on mitmel korral ametisse tulles sõnades olnud vägivalla vastu. Seda nii Istanbuli konventsiooni vastuvõtmisel kui ka Eelmise aasta lõpus koos presidendiga vägivallaennetuse auhindu andes.

"Täna Urmas Reinsalu kahetseb naistevastase vägivalla hukkamõistmist. Avalikult. Justiitsminister võib olla mängur vabal ajal, aga ametis olles ei saa teele minna signaal, et vägivalla ennetuse eest vastutav minister kahetseb vägivalla vastu olemist," lisab Michal.

"Arvan, et Reinsalul on aeg ministriametist lahkuda. See on põhimõtteline küsimus, kas astume nõrgema poole kaitseks välja, igaüks eraldi ja riigina koos või siis jääbki nii, et peksasaamine on peksasaanu asi ja häbi."