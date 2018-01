Kristen Michal: töötavate pensionäride kõrgem maksustamine tuleb ära muuta

"Keskerakonna, SDE ja IRLi ühine otsus tõsta makse ligi 50 000 töötavale pensionärile on selle valitsuse üks suurem möödapanek. Mõte liigitada töötavad pensionärid nende hulka, kes peaks kandma valitsejate suurepäraste kulutuste koormat, saab tulla vaid ülimalt küünilistel inimestel," leiab reformierakondlane Kristen Michal.

"Eakamana töötamine aitab meil kõigil hoida ennast vormis ning ennast teostada. Tihti on see soov lüüa kaasa, olla vajalik ning kasutada oma pikki kogemusi, et pensionipõlves väärikalt hakkama saada. Nagu paljud pensionärid Delfis ka ütlesid – et mitte olla vaid küsija, eriti kui terve elu ise hakkama saadud," märgib ta.

"Riigis otsuseid langetades ei saa olla otsuste tegijate eest saladus, et majanduses räägitakse tööjõupuudusest. Nüüd aga annab riik sõnumi, et kogenud töötajad ei ole Eestis vajalikud? Ja aktiivne, ning väärikas vanadus, kus tehakse oma tööd leiab kõrgema maksustamise? Väga halb plaan. Halb on mõju moraalile – kes on valmis veel ise tegutsema, saab sõnumi, et see pole hinnatud. Ning see, kes tegutseb mingis valdkonnas, saab sõnumi, pole meil eakaid vaja. Väga halb samm, pole kahtlust."

Ta ütleb, et töötavate pensionäride kõrgem maksustamine tuleb ära muuta. Reformierakonna poolt on Riigikogus sisse antud eelnõu, mis viib pensionid maksuvaba tulu vähendamise alt välja. "Iga pensionär saab oma saadikule kirjutada, et sellele eelnõule toetus tuleks. Kui valitsuse Riigikogu saadikud saavad aru, et nende poolt ei vali 2019 ükski pensionär selle jama peale, siis hakatakse liigutama kiiremini kui tulekahjul Keskerakonna, Sotside ja IRLi kontoris."