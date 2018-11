Kristen Michal taunib Peeter Ernitsa ja teiste EKRE liikmete homofoobseid avaldusi

Michal sõnul ei toeta ta Keskerakonna tegevust, kuid ütleb samas, et kaitseb igaühe õigust olla selline nagu ta on.

"Meenutan Peeter Ernitsale, et vabal maal võib igaüks olla kes tahes," märkis Michal. "Mis see teie või meie asi on, mida Raimond Kaljulaid vabal tahtel magamistoas teeb ja kellega?"

Varasemalt on Michal öelnud, et oleks valmis Tallinnas EKRE-ga koalitsiooni moodustama. "Kui küsid, kas oleme valmis tegema Tallinnas koalitsiooni EKREga, siis vastan jah. Ma pole seda kunagi varjanud," vastas Michal möödunud aasta septembris Delfile.