Kristen Michal: seest rohelised mehikesed peaks püsima Eestist püssilasu kaugusel

Reformierakondlasest riigikogulane Kristen Michal ütleb, et Keskerakond pole Savisaare eemalolekuga muutunud, kuna soovib anda teenetemärgi Aleksei Semjonovile.

"Pohhuismi tipp. Keskerakond tahab anda Tallinna teenetemärgi inimesele, kes on viimase 12 aasta jooksul saanud kümnel korral kaitsepolitsei aastaraamatus märgitud kui Kremli mõjuagent," ütleb Michal.

"Sellise "Krimm on Venemaa osa.." ja "Hea, et Venemaa meid rahastama hakkas.." tegelase olemasolu peaks häbenema. Ja tegema kõik, et seest rohelised mehikesed püsiks Eestist püssilasu kaugusel."

Ta lisab, et Keskerakond andku oma volikogu liikmele hoopis lahkesti kaasa Keskerakonna leping Ühtse Venemaaga. "Jüri Ratas esimehena saab oma erakonna liikme Semjonovi ju järgmine kord Venemaale kaasa võtta. Tagasi ei pea tulema, omad ju seal," märgib Michal. "Keskerakond pole Savisaare eemalolekuga muutunud. Selliseid ettepanekuid tegev erakond ei sobi ei Tallinna ega Eestit juhtima."

Delfi kirjutas täna, et Keskerakonna juhitud Tallinna linn tahab anda Tallinna teenetemärgi MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse juht Aleksei Semjonovile pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana. Kapo on oma aastaraamatutes sedasama tegevust nimetanud osaks Venemaa mõjutuspoliitikast Eestis, mille käigus levitatakse valeväiteid inimõiguste rikkumisest Eestis.