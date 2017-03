Kristen Michal on veendunud: valitsus tahab e-valimised kaotada

Kuigi Jüri Ratas toonitas tänases riigikogu infotunnis, et koalitsioon toetab e-valimisi, räägivad valitsuse teod reformierakondlasest riigikogulase Kristen Michali sõnutsi muud.

"Uus tagurpiditegemise valitsusliit andis täna menetlusse seaduse, et lühendada oluliselt e-valimiste aega. Põhjendusega, et kui see on pikem, kui paberil, siis võivad inimesed ju e-kanalite kasuks otsustada! Pagana loogiline. Nimelt selgub numbritest, et iga aasta on järjest rohkem e-hääletanuid. 2009. aastal 60 000 ja 2015. aastal juba 177 000 valijat," sõnas Michal Delfile.

Kui siiani oli e-hääletuse periood seitse päeva, siis seaduseelnõu jõustumisel kolm päeva.

Michal lisas, et Eesti oli ja on väljapoole kuulus kui e-Estonia, moodne riik, kus asjaajamine on lihtsam, kiirem ning paberi- ja korruptsioonivabam. "Nullbürokraatia, mille algatasin, oli samadest ideaalidest kantud. Selgub, et tühjagi, olime seni Eestis kõik valel teel. Koalitsioonis olnud sotsiaaldemokraadid ja isamaarespublikaliitlased lihtsalt kannatasid vaikides, millal saab sellest loobuda. Täna astutigi põhimõtteline samm kõigi kolme poolt."

Michal usub, et praegune eelnõu on vaid eelmäng sellele, et e-valimised üldse kaotada. "Täiesti huvitav, kas järgmisena tuleb aeg, kus kõik tõendid ja materjalid tuleb paberil ametnikult küsida? Saab taas tõendijärjekorda moodustada," ironiseerib ta. "Mõtlen huviga, et Spotify asemel kassettide väljaotsimine ja autosse tõstmine saab olema üsna romantiline. Huvitav, mida veel saaks tagasi pöörata?"

Peaminister Jüri Ratas sõnas täna riigikogu ees, et e-hääletuse muutmise eesmärk oleks muuta valimised rohkem ühetaoliseks ning kokkuvõttes tahetakse eri muudatusega parandada e-valimiste turvalisust.