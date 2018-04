Kristen Michal korruptsioonist: Tallinn kutsub politsei ja pommiroboti, kui prügi on haisema läinud, kuid muul juhul koostööks vajadust ei nähta

Reformierakonna fraktsiooni liige märkis, et nõukogus istumise eest küllaltki kõrget tasu saavad inimesed peaksid ettevõtete üle järelevalvet tegema. "Aas kaitses seda ja ütles, et tema arvates on ainuõige, et linnavalitsuse liikmed kuuluvad nõukogudesse."

Michali sõnul küsiti ka seda, et miks on valdav osa linnale kuuluvate ettevõtete nõukogude liikmetest keskfraktsiooni liikmed ja nõukogudesse kuulub vaid üksikuid ametnikke ja üks teise erakonna esindaja, kes on Roheliste oma. "Aas vastas, et tulevikus võiks seal olla erinevaid inimesi, aga ta siiski arvab, et lõpuni õige on, et linnavalitsuse liikmed ja keskfraktsiooni liikmed oleksid seal."

Michal: Aasal on kas korruptsiooni tõmbav magnet või puudub linnal vajalik arusaam

Kohtumise teises pooles keskenduti hiljuti avalikkuse ette jõudnud Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis (TLT) aset leidnud korruptsioonijuhtumi tagamaade selgitamisele.

Opositsioonipoliitikud tundsid huvi, kui palju oli TLT-s toimuvast korruptiivset tegevusest varem teada. "Taavi Aas ise on olnud ettevõtte nõukogu esimees seitse kuni kaheksa aastat. Praegu politsei poolt menetletavad juhtumid on avaliku info põhjal alanud aastast 2012 ehk kõik on toimunud Taavi Aasa ajal," rõhutas Michal.

"Näiteks EKRE esindaja Urmas Reitelmann küsis, et milline on linnapea ja nõukogu esimehe vastutus. Kas see on lihtsalt nii, et Taavi Aas lahkub ja Kalle Klandorf tuleb asemele, mis on sisuliselt toolide mäng, või võtab ta mingi täiendava vastutuse ja kas sellega kaasneb ka materiaalne vastutus?" kirjeldas Michal.

"Taavi Aas ütles, tal puudub sellest ülevaade ja ta ei tea kuigipalju sellest, mis seal on toimunud. Ainukene asi, mida ütles, et sisekontrolliteenistus on seni avastanud Jaanus Vinki tegevuse ja et on teinud ettepaneku temaga leping lõpetada. Ülejäänud tegevuse osas neil aimu ei olnud," rääkis Michal.

Ta tõstis esile, et ka ametist lahkumisest teatanud TLT juhatuse esimees Enno Tamm, kes kuulub ka linnavolikogu keskfraktsiooni, ei märganud ettevõttes toimunut.

Michal rõhutas, et volikogu liikmed ei asenda politsei tööd ja kahtlustused jäävad selle hetkeni kahtlustusteks, kuni kohus on otsustanud, kas inimene on õige või süüdi.

"Me arutame, kas linnavalitsus plaanib mingeid samme astuda ja kas me usume seda, et Taavi Aas võtab midagi ette. Kui vaadata neid viimase aasta juhtumeid, siis Taavi Aasa ümber ja kõrvale satuvad pidevalt inimesed, kellega on kogu aeg mingisugused erinevad korruptsioonijuhtumid seotud. Võimalik, et Taavi Aasa sees võib olla magnet, aga võib-olla puudub Tallinna linnas valitseval Keskerakonnal vajalik kontrollimehhanism ja arusaam," arutles Michal ja tõi näite, et korruptsioonikuriteos karistada saanud Ivo Parbus võeti kohe TLT-sse tööle.

"Vähemalt tunnustame Aasa selle eest, et ta oli nõus neid vastuseid andma. Eks kõik fraktsioonid arutavad täna õhtul ja enne homset volikogu toimuvatel fraktsiooni koosolekutel, kas need vastused veensid või ei veennud, ning seejärel otsustame oma edasised sammud," lisas Michal.

IRL-i fraktsioon: linnal on vaja strateegiat korruptsioonijuhtumite ennetamiseks

IRLi fraktsioonist osalesid Aasaga kohtumises Riina Solman ja Mart Luik.