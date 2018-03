Kristen Michal: keskparteilastest ei ole ilus minuga pidevalt ennast ja kremlimeelseid hirmutada

Raimond Kaljulaid viitas Facebookis, et Kristen Michalist võib saada Reformierakonna järgmine peasekretär, ent Michal lükkab selle ümber. Teda häirib, et Kaljulaid tema puhul russofoobsusele viitab.

"Miks Kaja Kallas ei võiks lihtsalt öelda, et ta on Kristen Michaliga kokku leppinud, et kui tema saab esimeheks, siis Michal saab peasekretäriks," küsib Kaljulaid.

Ta ütleb, et ei pea seda heaks mõtteks. "Michal on kindlasti üks russofoobsemaid tegelasi Reformierakonnast, kes ei kõhkleks hetkegi, kui valimisvõidu nimel on vaja õhutada rahvustevahelisi vastuolusid, mis lõhestavad ja lõhuvad Eesti ühiskonda. Kuid ilmselt midagi peab Kaja talle vastu andma. Arvestades, et alles lühikest aega tagasi toimunud Reformierakonna esimehe valimistel oli Kallas selgelt Hanno Pevkuri toetaja ning Michali vastu."

Michal sõnas Delfile, et Kaljulaiu Raimondile ja teistele peaaegu siiralt Reformierakonna pärast muretsevatele keskparteilastele saab ta öelda, et neil läheb kenasti. "Ning mida muud kui russofoobsust saab arvata Ühtse Venemaa partnererakond neist, kes hoiavad joont, et sõbrad on läänes, mitte idas. Seni on läänemeelsus, partnerlus ELi ja USA olnud ka Eesti riigi joon, teame kõik, et Keskerakonnale see ei istu."

Michal lisab, et on Kallase meeskonnas, nagu teisedki reformierakondlased. Peasekretäriks ta siiski ei kandideeri. "Hoopis erakonna juhatusse kandideerin, et aidata valimised võita. Keskerakond on väga jõuline vastane ja valimiste võit ei tule niisama, kõva töö ja tugeva meeskonnata."

Ta märgib lõpetuseks: "Huumoriga arvan, et keskparteilastest ei ole ilus minuga pidevalt ennast ja kremlimeelseid hirmutada, selleks on siiski õhutõrjeraketid ja kaitseliit."