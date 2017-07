Kristen Michal: Keskerakonna pakkumisel pole tegelikku sisu

Savisaarele tehtud pakkumine on sümboolne. Hingepalsam vanameistrile, kes siiski valimisreegleid hästi tunneb ja teab, et selle esikohaga on tal umbes sama palju teha kui laadal õllekasti ülevalhoidmise esikoha diplomiga töövestlusel, kirjutab Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal.

Sisu sel pakkumisel Edgar Savisaarele tegelikult pole. Esikoht, mida ta tahab, on Lasnamäel.

Edgar Savisaare nimekirjas esimeseks panek on tõehetk Jüri Rataselegi, kes pool aastat üritas luua muljet, et Savisaare, Toomi, Ivanova, Kõlvarti valikutega eestluse ja liitlaste teemal temal ühist teed ei ole. On ikka küll.

Nüüd jääb vaid mõistatus, kas esikoht valimisnimekirjas kehtib Edgar Savisaarele ka Riigikogu valimistel? Ning mis on veel asjad mida KAPO aastaraamatu püsikunded Mihhail Kõlvart ja Yana Toom Keskerakonnale ja Jüri Ratasele elluviimiseks on kokku leppinud? Nullkodakondsus ilma Eesti põhiseadust ja keelt tundmata? Erandid vene haridusele?

Kuid ärme heida meelt, mul on Jüri Ratasele pakkuda ka positiivne poliitehnoloogiline idee. Lihtne, kuid juba proovitud. Kui tundub, et Savisaar on liiga lähedal, saab taas eemaldumist alustada.

Üldnimekirja esinumbri koht on tavana linnapeakandidaadi või erakonna esimehe kanda, sõltuvalt valimistest. Tegelikult ei valita valimistel linnapead, vaid igas linnaosas saadud kogutulemus määrab kohtade arvu ja sealt edasi võimalused volikogus.