Kristen Michal: keskerakondlik linnavõim oskab planeerida vaid ühest lindilõikamisest teiseni

Haabersti ristmiku remmelgasaaga taustal sõnab reformierakondlane Kristen Michal, et Tallinna planeerimine ei vaata tulevikku 10-20 aastat, vaid on kinni lühiajalises perspektiivis.

"Tallinna linnas on suurte objektide rajamisel üks ikaldus teise järel. Uusi ristmikke on väga vaja, need peavad arvestama nii liiklejate huvi kui keskkonnaga. Haabersti ristmiku, nagu Russalka ristmiku, Gonsiori laienduse ja paljude objektide raha on eelmise valitsuse ajal riigieelarvesse saanud. Tallinna linnavalitsus on pidanud leidma keskkonda sobivad planeeringud," meenutab Michal.

"Eelmise valitsuse majandus- ja taristuministrina, kes nende ristmike rahastuse eest seisis, saan öelda, et sai korduvalt ka Tallinna tänasele juhtkonnale öeldud, et aega on, tehke korraliku planeeringud, vajadusel on isegi lisarahastuse võimalus," räägib ta. "Vaatan uudiseid murega, jutt paremast planeerimisest läks kurtidele kõrvadele. Korralik segadus Tallinna kahe olulisema ristmiku planeerimise ja ehituse ümber seda näitab."

Ta märgib, et Haaberstis puude ümber toimuv on siiski vaid üks näide. "Probleem on tegelikult ju laiem. Tallinna planeerimine ei vaata tulevikku 10-20 aastat, vaid on kinni lühiajalises perspektiivis. Vabandust nii ütlemise eest, aga - majavalitsus, mitte linnavalitsus on selle nimi. Lindilõikamisest teiseni on plaan. Ja Keskerakonna ainuvõimu suur programmiline idee on Õismäe purskkaevu toru korda tegemine?!"

Ta lisab, et uued taristuarendused peavad vaatama kaugemale - liiklejate ja kohalike inimeste huvides.

Loe veel

Delfi kajastas täna, et keskkonnaministeeriumi hinnangul ei vasta Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde piirkonnas kasvav hõberemmelgas riikliku kaitse alla võtmise eeldustele ja kõiki asjaolusid arvesse võttes puudub alus Tallinna keskkonnaameti poolt väljastatud raieloa menetluse uuendamiseks. Remmelga ümber on juba kolmandat nädalat loodusekaitsjad, kes valvad puud 24/7.