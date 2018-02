Kristen Michal GAGi kontserdist, kus kuuleb nõukogude estraadi: sügavalt napakas idee!

"Eesti Vabariik 100 ja nõukogude estraad. Kes suudaks neid lahutada," küsib reformierakondlane Kristen Michal irooniliselt. Jutt on GAGi direktor Hendrik Aguri eestvedamisel korraldatavast kontserdist. Kriitiline on ka Michali parteikaaslane Urmas Paet.

"IRLi liikmest direktor Agur arvab, et nõukogude okupatsioonist on palju möödas ning tasuks unustamist. Sügavalt napakas idee," kirjutab Michal sotsiaalmeedias.

"Kõrvaltvaatajale paistab, et koostöö Kõlvartiga on viinud Aguri sügavale Keskerakonna süngesse laande. Selles laanes okupeerib Eesti end ise ja Nõukogude Liit tõi nii kirjaoskuse, kui lauakombed. Totrast peost on kindlasti valmis uudist tootma Kremli kanalid, nii Sputnik kui PBK. Videona, kuidas Eesti tegelikult tahab tähistada oma sajandat aastapäeva ja kuidas igatsetakse tagasi häid aegu."

Ta lisab, et Eesti haridussüsteem ei peaks Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamiseks nõukogude estraadi mängima.

Urmas Paet imestab, mida peaks selle kontserdi abil unustama ja andestama? "Kümned tuhanded nõukogude režiimi poolt tapetud ja küüditatud Eesti inimesed? Poliitilistel põhjustel tagakiusatud Eesti õpilased ja õpetajad? Suletud piirid? Inglise, saksa ja prantsuse keele õpetajad, kes kunagi ei saanud külastada riiki, mille keelt nad õpetasid? Sadade tuhandete inimeste hävitatud võimalused?

Kas see ongi Eesti riigi 100. sünnipäeval Tallinna koolijuhi sõnum, millesse ta on mässinud kogu oma koolipere?"

Loe veel

Paet leiab, et Eesti inimeste vastu okupatsioonivõimu poolt sooritatud kuritegusid ei saa unustada ega andestada. "Ükskõik, milliste meloodiatega neid üritatakse hägustada. Kas keegi kujutaks ette, et näiteks mõni Hollandi pealinna kool korraldaks oma riigi juubeliaastal natsimuusika kontserdi, et andestada ja unustada natsi-Saksa okupatsiooni? Ja seda vastavat sümboolikat reklaamiks kasutades. Absurd."

Delfi kajastas täna, et kui ümberringi korraldavad erinevad asutused patriootlikke üritusi tähistamaks Eesti sajandat sünnipäeva, siis Gustav Adolfi gümnaasium (GAG) on otsustanud maha pidada hoopiski nõukogudeaegse estraadikontserdi. GAG-i direktor Hendrik Agur tõdeb, et veel kümmekond aastat tagasi oleks ta pelgalt mõttest suurel laval vene estraadi esitada nina kirtsutanud. "Täna on aga olukord teine: nõukogude ajast Eestis on möödunud piisavalt kaua aega, et paljud asjad unustada ja ka andestada," möönis Agur.