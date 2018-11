Kristen Michal ei kinnita Mart Helme väidet, nagu oleks Reformierakond, sotsid ja Vabaerakond uues valitsuses kokku leppinud

Michal möönis, et praegune Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa valitsus ei suuda päris otsuseid langetada juba pea aasta. "Omavahelise hõõrumise ja juhitamatuse eskaleerudes küsivad paljud inimesed, et kaua see jama veel kestab ja kas Eesti ehk ei saaks paremat valitsust juba enne valimisi," sõnas ta.

"Olukorras, kus valimisteni on kolm kuud, pean tõenäolisemaks, et valitsuses maksu- ja aktsiisikaose tekitanud osapooltel tuleb rahva aus hinnang käsikäes vastu võtta," märkis Michal. Samas on tema sõnul võimalus, et väiksemad osapooled ehk sotsid või Isamaa lahkuvad enne valimisi, et vabaneda pisutki halbade valikute ja otsustamatuse varjust vastu valimisi. "Helme poliitikahuvilisena proovib teha ennustust, mis siis juhtuks ja täpselt sellena, oletusena, seda tasub ka käsitleda," kinnitas Michal.

"Praegune kriis, üks paljudest kriisidest ja lahkumistest, iseloomustab valitsust ja Ratta doktriini kenasti - otsustavalt tuleb hoiduda mistahes otsuste tegemisest!" sõnas Michal. "Ekstrapunkte saab valitsusliige, kui otsuste tegemisest hoidudes suudad süüdistada teisi, et just sinu töö tegemata," lisas ta.

"Kõrvaltvaatajana, mitme koalitsiooni ja valitsuse tegevuse juures olnule paistab tänane farss," tõdes Michal. "Palka makstakse valitsusele just otsuste eest. Mida ilmsemaks see valitsuse alastus muutub, seda tõenäolisem on vähemusvalitsus mis lõpuks võib koosneda vaid Keskerakonnast. Sisuliselt sinna täna teel ollakse," lisas ta.