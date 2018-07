Kristen Michal: eakaid tuleb eelkõige aidata kodus toime tulema

"Tänasele valitsusele heidaks just seetõttu ette, et nende sammud on seni olnud pensionäride sissetuleku kahjuks. Töötavate pensionäride kõrgem maksustamine, maksuraha Lätti saatmine ning ümbrikupalga kasvu trend," loetles Michal. "See viimane teadupärast viib raha sotsiaaleelarvest, mis kasvataks pensione. Esimesed kaks viivad raha pensionäri taskust ja riigieelarvest," lisas ta.

Michali sõnul peaks suund aga olema vastupidine. "Kui on jõukust, siis kasvab ka pensionäri sissetulek ning maksulaekumine, nii saab pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid rohkem neile kes vajavad."

Hooldusteenuste teemal tuleb Michali arvates ilmtingimata arutada, kuidas aidata eakaid kodus toime tulema. "Oma kodu on armas ning hooldekodusse minek on pigem paratamatus. Kodu kohandamise soov on hoolivam kui sõnum tulevasest hooldekodust," sõnas Michal. "Reformierakonna sotsiaalvaldkonna plaanides on kodu kohandamine arutelul omastehoolduse teiste plaanide juures." Kodude kohandamisel vastavalt vajadustele saaks Michali sõnul kasutada ka järgmise perioodi eurorahasid.