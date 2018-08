Kristen Michal: Deniss Boroditšil Reformierakonnas kohta ei ole

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ütles otse välja, et tänasest 6500-eurose kuupalgaga Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehe kohale asunud Deniss Boroditšil parteis enam kohta ei ole

"Deniss Borodits asub abilinnapea ja seitsme keskerakondlase alluvusse kõrgepalgalisele tööle. Opositsioonilise volinikuna, kes kontrollib kriitilise pilguga linnavalitsuse tegusid jätkata on sama usutav, nagu Tallinna sisekontrolli juhtimas Klandorfi vuntsid," ütles Michal Delfile.

Suurima opositsioonijõuna on Reformierakond Michali kinnitusel kriitiline Keskerakonna ainuvõimu tegemiste suhtes ja ei tee erandit kellelegi, kes ennast Boroditšiga võrreldavasse huvide konflikti seab.

"Tallinna halva juhtimise ja korruptsiooniskandaalide ühisnimetaja on süsteemne läbipõimumine ja ringkäendus ehk lihtsamalt öeldes – omad ei kontrolli omade tegusid. Sõle hallist kuni linnatranspordi suure varguskahtluseni, kui vaid viimaseid meenutada," sõnas Michal.

"Reformierakonnale andis valija tugeva mandaadi Tallinna halba juhtimist muuta ja sellises huvide konfliktis peaks Boroditš ise mõistma, et kui ta käitub nagu keskparteilane, siis koheldakse teda nagu keskparteilast. Volikogus mandaadi peatamine on miinimum, et seda huvide konflikti vältida," rõhutas Michal.