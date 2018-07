Kristen Michal: Boroditši tulevik Reformierakonnas ja Tallinna volikogu fraktsioonis selgub augustis-septembris

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhiks siirdunud ja Tallinna volikogust mitte lahkuda kavatseva Deniss Boroditši tulevik Reformierakonnas ja volikogu fraktsioonis selgub fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul augustis-septembris.

"Reformierakond küsis ja sai valijatelt tugeva mandaadi halba juhtimist muuta. Mistõttu, kui Deniss Borodits käitub nagu keskparteilane, koheldakse teda samamoodi," ütles Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal Delfile. "Meie fraktsioon koguneb augustis ja piirkonna juhatus septembris, siis arutame suve jooksul tekkinud küsimusi ning asume realiseerima sügishooja plaane Tallinna paremaks tegemiseks," lisas ta.

Michali sõnul on reaalne huvide konflikt see, kui linnale kuuluva suure ettevõtte kõrgepalgaline töötaja on samal ajal linnavolikogu liige, kes osaleb otsustab muu hulgas linnavalitsuse ametissenimetamise või eelarve otsustamisel.

Tallinna süsteemse juhtimisprobleemi üks põhjustest on Michali kinnitusel läbipõimumine. "Keskerakonna linnavalitsuse liikmed on nõukogude lisatasulised esimehed," märkis ta ja tõi välja, et TLT-d tabanud suure varguskahtluse ajal oli selle nõukogu esimees kaheksa aastat praegune linnapea Taavi Aas. "Nõukogus on seitsmest seitse keskerakonna liikmed ning juhatuse esimees suure varguskahtluse ajal Keskfraktsiooni liige Enno Tamm," lisas Michal.