Kristen Michal: ajaloost on teada, et surve all võitleb Savisaar hästi

"Keskerakonna kahe nimekirja võitluse epitsenter saab olema venekeelsete mittekodanike südametes- kes suudab neile rohkem meeldida," ütleb Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal.

"Keskerakonnal võib olla ju mitu nimekirja, Reformierakonna jaoks on Tallinnas plaan selge - tugev meeskond ja visioon tuleviku linnast, Tallinn - Helsinki tunnelist ning kaksikpealinnast. Moodsad trammiühendused Haabersti, Mustamäe, Lasnamäe ning Pirita suunal on selle visiooni osa," ütleb Michal.

"Savisaare jaoks on sügisesed valimised poliitilise vitaalsuse näitamiseks tähtsad. Ajaloost on teada, surve all võitleb ta hästi. Keskerakonna kahe nimekirja võitluse epitsenter saab olema venekeelsete mittekodanike südametes- kes suudab neile rohkem meeldida? Savisaar seda täna enda loodud parteile meenutas, et võimu eest tuleb mittekodanikele tänulik olla ja soove poliitikas arvestada," märgib ta.

"Võitlus venekeelse mittekodaniku nimel toob valitsusele rasked ajad. Mida enam seisab Keskerakond mitmepealise kotka kujul venekeelsete mittekodanike huvide eest, seda vähem on partneritel võimalik oma valijatele selgitada, mis täpselt ikka on see ühisosa Keskerakonnale valitsuses lojaalne olles. Aga üks mis sai selgeks, järgmine Tallinna linnavalitsus moodustatakse mitme osapoole koalitsioonina. Tuleb kahtlemata huvitav sügis."