Krištafovitš: kui erakond otsustab mind välja arvata, lahkun kodurahu säilitamise nimel

Täna õhtul arutatakse Tartus erakonna kinnisel koosolekul Vabaerakonna asutaja ja esimese juhatuse liikme Jevgeni Krištafovitši võimalikku väljaviskamist vabaerakondlaste ridadest. Krištafovitš pöördus enne juhatuse koosolekut partei valijate poole.

Vabaerakondlaste erimeelsused said alguse detsembris, kui Krištafovitš Vabaerakonna käitumist katuserahade jagamisel kritiseeris.

Delfi avaldab Krištafovitši Facebooki postitatud pöördumise täismahus:

Seoses tänase Vabaerakonna juhatuse koosolekuga, kus arutatakse minu väljaviskamist, tahan ma pöörduda meie erakonna toetajate poole. Sest erakond pole ju juhatus või fraktsioon - erakond on eelkõige meie toetajad. Ma pöördun nende 50 000 inimese poole, kes usaldasid meid valimistel (tugeva avansina muidugi) ootusega, et me täidame oma programmilisi lubadusi ja eristume oma väärtuste poolest teistest erakondadest.

Ma tahan rõhutada, et see on Eesti poliitikas pretsedenditu, kui asutajaliikme väljaviskamise erakonnast algatab isik, kes ise erakonda ei kuulu, aga kes kehtestab meie Riigikogu fraktsioonis käitumismalli, mida me alati nimetasime poliitiliseks korruptsiooniks, toetab sahkerdamist katuserahaga ja sunnib meid loobuma meie põhimõtetest.

Erakonna, eriti opositsioonierakonna eesmärk peab olema teha läbimurre poliitilises elus, aga selle asemel seisame me juba pea kaks aastat Riigikogus paigal.

” Ma ei saa hästi aru, kuidas on ometi võimalik parlamendis kõige rohkem rääkida ja üldse mitte midagi öelda, ja pealegi veel kaotada oma viimastki maailmavaadet. Jevgeni Krištafovitš

Meie fraktsioon uhkeldab sellega, et neil on statistika järgi kõige rohkem sõnavõtte ja arupärimisi. Ma ei saa hästi aru, kuidas on ometi võimalik parlamendis kõige rohkem rääkida ja üldse mitte midagi öelda, ja pealegi veel kaotada oma viimastki maailmavaadet.

Ehedam näide meie esindajate müüdavusest oli muidugi diil Keskerakonnaga, kui valitsusse saamise nimel asusid nad avalikult kaitsma koostöölepet Ühtse Venemaaga. Nojohhanstrauss! Iga teine meie valija oleks parema meelega endal käed maha raiunud, kui hääletanud selle poliitika poolt! Seetõttu meie praegune toetus nii rekordmadal ongi.

Erakond on võitlus, mitte oportunism ja olupoliitika. Erakond peab teostama oma programmi ja kaitsma oma põhimõtteid. Mina toetan erakonna ühtsust ja stabiilsust. Väita, et mina tahan hävitada erakonda, võib ainult isik, kes ise ei soovi olla Vabaerakonna liige, kes polnud meie erakonna asutamise juures, ei osalenud programmi loomises ega soovi kanda vastutust erakonna valijate ees.

Vabaerakonna olulisim põhimõte on alati olnud arvamuste paljusus. Kogu minu tegevus nii erakonna asutajaliikmena kui ka esimese juhatuse liikmena oli suunatud sellele, et igaühel oleks lubatud mitte ainult omada, vaid ka välja öelda oma arvamus.

” Juhatus peaks täna ühemõtteliselt ja otsustavalt hukka mõistma nii katuseraha jagamise oma erakonnaga seotud organisatsioonidele kui ka nõiajahi, mille algatas minu suhtes Artur Talvik, kui mina selle teema tõstatasin. Jevgeni Krištafovitš

Tänane kinnine koosolek näitab, et seda põhimõtet enam ei järgita. Nii käituda ei tohi! Vaja oleks Vabaerakonna algidee juurde tagasi pöörduda. Ja seetõttu peaks juhatus täna ühemõtteliselt ja otsustavalt hukka mõistma nii katuseraha jagamise oma erakonnaga seotud organisatsioonidele kui ka nõiajahi, mille algatas minu suhtes Artur Talvik, kui mina selle teema tõstatasin.

Sõltumata sellest, mida juhatus täna otsustab, ma mõistan, kui suure surve all on erakonna aktiiv. Seetõttu, kui erakond otsustab mind välja arvata, ma muidugi lähen ära, et säilitada kodurahu.

Samas, kui juhatus mõistab katuseraha poliitika hukka ja otsustab minu väljaviskamise ettepaneku tagasi lükata, luban ma jätkata oma aktiivset loometegevust Vabaerakonnas meie programmi elluviimise nimel.

Palun ainult üht: juhatus, otsustage täna ometi midagi ära! Sest kõige halvem, mida te saate teha, on jälle mitte midagi teha.

Edu soovides,

Jevgeni

Kiiev, 12. jaanuar

Tüli sai alguse detsembris

Krištafovitš kritiseeris detsembris teravalt erakonna käitumist katuserahade jagamisel. Ta meenutas sotsiaalmeedias, et veel aasta tagasi oli Vabaerakond seisukohal, et katuseraha jagamine on poliitilise korruptsiooni ja altkäemaksu üks vormidest, selles mõttes ei ole võrreldes 2015. aastaga üldse midagi muutunud.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik, kes ise erakonda ei kuulu, arvas, et viimane piir on ületatud ja Krištafovitš tuleks erakonnast välja arvata.

"Talvik nõuab minu Vabaerakonnast väljaviskamist katuseraha skandaali meedias avaldamise pärast. Aga juriidiline probleem seisneb selles, et kuna ta ise pole erakonna liige siis ei saa seda algatada. Vaba värk!" kirjutas Krištafovitš Facebookis.

"Ütlesin juba siis, kui [Georg] Kirsberg välja visati, et oleks pidanud välja viskama ka Krištafovitši, kes käitub nagu argpükslik, palgaline provokaator," sõnas Talvik. "Meil on avatud erakond, kus asju arutatakse sisuliselt, kõik juhatuse koosolekud on avatud, kõigi teemadega saab üles tulla. Kuna Krištafovitš pole kohal olnud, siis ta paugutab kusagil mujal," leidis Talvik.

Ta nentis, et Krištafovitšil on selged sisulised eriarvamused, aga tema sõnul tuleks neid erakonnas arutada ja mitte väljaspool erakonda kritiseerida.

"Kui ei taha olla seltskonnas, siis mine ära, või kui tahad olla, siis tule ja aruta sisuliselt," pahandas Talvik.

Krištafovitš kritiseeris ka õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnavõttu riigi õigusabi seaduse muutuse kohta, mis võimaldaks esitada riigi õigusabi taotlust ka vene keeles.

21. detsembril teatati Krištafovitšile, et 12. jaanuaril arutatakse kinniste uste taga tema väljaviskamist erakonnast.