Krista Aru: segadus doktoranditoetusega näitab valitsuse hoolimatust

Vabaerakonna saadik Krista Aru küsis riigikogu infotunnis peaministrilt, miks valitsus on andnud katteta lubadusi 422-eurose doktoranditoetuse kahekordistamise kohta aastast 2018. Tänaseks on valimislubadusest alles jäänud 633 eurot.

Krista Aru meenutas, et 2015. aastast on doktoriõppe toetus olnud 422 eurot kuus. Doktorandiõpingud nõuavad täielikku pühendumust ja tõsist tööd, mida selline õpperaha aga ei võimalda. Eelmise aasta lõpus lubas valitsus doktoranditoetuse kahekordistada. Lubadust kinnitasid kõrged riigiametnikud ka selle aasta alguses. 844 euro lubadusest on tänaseks alles jäänud vaid 633 eurot. Seega on valitsus kõrgkoolidele ja doktorantidele jaganud katteta lubadusi, mis on vastutustundetu, sedastas Aru.

Peaminister kordas tänagi koalitsioonileppes lubatut - tõsta doktorantide stipendiumi, et toetada akadeemilise järelkasvu sirgumist. "Eelmise aasta lõpus arvati, et see võiks tõusta pea kahekordseks, täpne summa selgub riigieelarve vastuvõtmisel Riigikogus," vastas peaminister Krista Arule.

Aru tõi välja, et kui aastal 2004 oli doktoranditoetus 80% riigi keskmisest palgast, siis tänavu on see vaid 33,3%. Ja kui aastast 2018 õnnestub tõsta see 633 euroni, siis on see summa vaid 55% riigi keskmisest palgast. "Piinlik. Millise sõnumi saadab valitsus sellega, et majanduskasvu tingimustes ei väärtustata ainsal võimalikul moel teadus- ja arendustöö jätkusuutlikkust, akadeemilisele seltskonnale ja kogu ühiskonnale," küsis Aru. Lisaks meenutas ta haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidaki kommentaari ajakirjanduses, et 633 eurost piisab doktorantidele, sest nad juba nagunii töötavad. "Selline suhtumine on lihtsalt küüniline ja solvav," nentis Aru.