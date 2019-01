Krista Aru kandideerib Vanemuise juhiks. Sama kohta ihkab ilmselt ka Vahur Kraft

ERR küsis Arult, miks ta otsustas loobuda kandideerimast riigikogu valimistel ja pürgida Vanemuise juhiks.

"Sel on mitu põhjust, aga kõik need on isiklikud ja vastus sellele küsimusele oleks seega liiga pikk ja segane. Aga juba see võimalus, et võin kandideerida Vanemuise juhiks, on mulle suureks rõõmuks," ütles Aru.

ERR-ile on vihjatud, et üks Vanemuise juhi kandidaate on endine pangandustegelane Vahur Kraft. Kui ERR Kraftilt selle kohta küsis, ei kinnitanud ega lükanud ta seda väidet ümber. Delfile teadaolevalt kandideerib ka Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar.

Uut teatrijuhti valiva SA Teater Vanemuine nõukogusse kuuluvad lisaks Tarvi Sitsile ka Tartu linnapea Urmas Klaas, rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse teadur Mart Velsker.