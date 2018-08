Kriminaalkorras karistatud Ester Tuiksoo astus taas Keskerakonda

Äriregistrist nähtub, et Tuiksoo taasliitus Keskerakonnaga täna. Keskerakonda kuulus ta ka aastatel 2011-2014. Rahvaliidus oli ta aastatel 2004-2010.

Keskerakonnast lahkus Tuiksoo 2014. aastal seetõttu, et riigikohus mõistis ta maadevahetuse kriminaalasjas lõplikult süüdi. Ta pidi lahkuma ka Keskerakonnast. "Mul on kahju, et see ebaproportsionaalselt kaua kestnud õudus selle kohtuprotsessi näol on saanud Eestis sellise lõpu. Kuid tihti öeldakse – parem õudne lõpp kui lõputu õudus," ütles Tuiksoo toona meediale saadetud avalduses.

Tänavu veebruaris andis Tuiksoo LP-le pika intervjuu. Talt uuriti, kas näeb end veel tulevikus Eesti poliitilises elus osalemas. "Ma ei välista oma elus midagi. Tahan elada huvitavalt ja mu hing on avatud. Inimese elukaar on tänapäeval umbes sada aastat. Olen mõelnud, et elu on ju nii põnev, et võiksime elada kahesaja-aastaseks. Kõigele olnule vaatamata on mu elu huvitav ja ilus. Eluaastanumbrid ei tähenda siinjuures midagi, mu parimad aastad kestavad. Minu jaoks on käes targad aastad, kus on juba elukogemust ja oskad teatud asju läbi hammustada," märkis ta.

"Tore vana hobi on jälgida praegust poliitikat poliitiku silmadega. Olen olnud ju otsuste lähedal. Kõige rohkem elan kaasa ettevõtjatele, sest just ettevõtja on see, kes täidab riigi rahakotti, ja ettevõtlusele peab rajama rohelise tee iga valitsus."