Kriitika alla sattunud Sikkut: enne valimisi antakse kergesti hinnanguid

Sikkut põhjendas tubakaseaduse eelnõu teise lugemise katkestamiseks esitatud avaldust sellega, et muudatused, mida eelnõule tehti, ei olnud seotud eelnõu peamise eesmärgiga - võtta üle Euroopa Liidu tubakadirektiivi kaks artiklit, mille alusel hakata rakendama üle-euroopalist tubakatoodete tuvastamise- ja jälgimissüsteemi.

"Muudatusettepanekud puudutasid alternatiivsete tubakatoodete müügi ja tarvitamise nõudeid, mille puhul sotsiaalkomisjon leidis, et neid tuleks täiendavalt analüüsida ja ma nõustun, et neid muudatusi ei saa kiirustades teha. Seda enam, et kehtiv seadusandlus sai pärast pikki ja põhjalikke diskussioone vastu võetud üsna hiljuti – 2017. aasta lõpus," ütles Sikkut.

Minister lisas, et regulatsiooni taaskordne muutmine vajab sotsiaalkomisjoni hinnangul seadusandlikul tasandil eelnevat debatti ning seetõttu ei toetatud ka ettepanekute heaks kiitmist. "Enne valimisi ja kiirustades ei peaks tegema pööret senises tubakapoliitikas," ütles Sikkut.

Isamaa ja Reformierakonna kriitikat kommenteerides sõnas Sikkut: "Tegemist on kahe erakonna esindajate hinnangutega, mida valimiste eel antakse kergesti."

Riigikogu juhatuse esimehe Eiki Nestori sõnul puhkes eilsel istungil vaidlus selle üle, kas valitsuse poolt eelnõu menetlemisel esindajaks määratud ministril on õigus selle lugemise katkestamise ettepanekut teha või mitte.

"Minu kindlal veendumusel on, sest miks siis kedagi üldse esindajaks määrata," ütles Nestor.