Kremli koostatud "russofoobide" nimekirjas on ka Toomas Alatalu

Venemaa poolt Magnitski nimekirjale vastukaaluks koostatud "russofoobide nimekirja" on pandud ka poliitvaatleja Toomas Alatalu.

Alatalu ütles, et elab nimekirja kandmise üle. Niikuinii polnud tal mingit kavatsust Venemaale minna. Ta on praeguseks käinud 126-s maailma riigis ja käia tahaks ta nendes, kus pole veel käinud. "Venemaa on juba möödanik," ütles ta.

Alatalu arvas, et nimekiri pole puhtalt valminud Moskvas, vaid enne selle koostamist on nõu peetud ka Eestis elavate "russofiilide" ehk kremlimeelsete aktivistidega.

Praeguse seisuga on teada, et Venemaa välisministeeriumi koostatud "russofoobide nimekirja" kuuluvad lisaks ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse töötajad Dmitri Terepik, Kristi Raik, Ivo Juurvee, Kalev Stoicescu ja Erkki Bahovski, president Toomas Hendrik Ilves, ajakirjanik Ainar Ruussaar, kodanikuaktivistid Jevgeni Krištafovitš ja Sergei Metlev, Eestis tegutseva ukrainlaste ühingu juhi Evhen Tsybulenko, ajaloolane Igor Kopõtin, Vabaerakonna esimees Andres Herkel ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed Henn Põlluaas ja Urmas Reitelmann.

Viie nimekirja kantud inimese kohta praegu veel infot ei ole. Välisminister Sven Mikser ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil, et ministeerium on nimekirja kantud inimesi teavitanud.