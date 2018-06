Kremli koostatud "russofoobide" nimekirjas on ka Jevgeni Krištafovitš ja Sergei Metlev

Kodanikuaktivist Jevgeni Krištafovitš säutsub Twitteris, et ka tema on nende hulgas, keda edaspidi enam Venemaale ei lubata. Ka kodanikuaktivist Sergei Metlev teatas, et tema on nimekirjas.

"Välisministeeriumist helistati. Mina olen Kremli nimekirjas. See on kõige parem tunnustus, mida tšekistide võim oleks võinud mulle anda," märgib ta. Sergei Metlev teatas sotsiaalmeedias samuti, et on nimekirjas. "Sain meie välisministeeriumilt teada, et Kreml on kandnud mind "pööraste russofoobide" sissesõidukeelu nimekirja, mis on vastuseks Eesti valitsuse otsusele keelata riiki sisenemine korruptsiooniga võidelnud juristi Sergei Magnitski tapjatel. See, et Kremli nomenklatuur nimetab russofoobiks venelast väärib eraldi uurimist, sest selle loogika järgi peaks ma ennast seest vihast ära põletama," kirjutab ta. "Aga ma ei tee seda ning pean nimekirja kandmist hoopis tunnustuseks. Armastan oma emakeelt ja kultuuri ning demokraatliku Eesti Vabariigi kodaniku ja vaba ühiskonna toetajana loodan, Venemaa saab varsti vabaks ja puhkeb õitsema. See otsus on tunnustus, sest Kremli keeles on russofoobia mitte Venemaa ja venelaste vihkamine, vaid hoopis autoritaarse võimu vastu astumine."

Postimees kajastas täna, et nimekirjas on ka Ainar Ruussaar.