Kremli käepikendus matkib venekeelset ERR-i ning jagab valeinfot

Paralleelselt Eesti Rahvusringhäälingu venekeelse uudisteportaaliga (rus.err.ee) eksisteerib veebis ka võltsitud uudisteportaal eer.ru, mille eesmärgiks on päris uudiseid matkides levitada lugejatele valeinformatsiooni.

Vähesema kogemustega internetikasutajate seas tekitab see kergesti segadust, seda enam, et saidid on visuaalselt sarnased, kirjutab kirjutab Tom Trewinnard „Uudiste õiguse kontrollimise käsiraamatus“.

Eer.ru nimetab ennast väliskaubanduse infoagentuuriks, mida hoiab töös VVO nimega „Säästva arengu probleemide rahvusvaheline instituut“.

Veebilehel spravkaforme.ru avaldatud ettevõtte enesekirjeldusest lähtub, et ennast nimetatakse viie uudistesaidiga internetimeedia ettevõtteks. Tihedat koostööd tehakse Venemaa välisministeeriumiga ja kasutatakse Kremli välispoliitika narratiive.

Näiteks ei anna otsingusõnad „Eesti“, „Läti“ ja „Leedu“ tulemuseks majandussuhteid käsitlevaid artikleid, vaid lugusid sellest, et Balti riigid pelgavad NATO tagasitõmbumist pärast Donald Trumpi USA presidendiks valimist või et tegemist on venevastaste ja natsionalistlike riikidega.

Sageli pärinevad avaldatud lood Kremli rahastatavatest uudisteagentuuridest TASS (riiklik teabeagentuur), RIA Novosti, või on valitud ülemaailmsest vene keelde tõlgitud meediasisust, mis on osa Venemaa ametlikust meediakontsernist Russia Today. Samuti kasutatakse allikatena marginaalseid veebilehti.

Ettevõte värbab uudiste kirjutamiseks vabakutselisi, kellele makstakse töötasu vastavalt lugude külastusstatistikale.

Sama, eer.ru töötajaskond tegutseb toimetusena ka saidil MK - London, mis nimetab end ajalehe “Московский Комсомолец” esindajaks.