Kreeklased tänavad Reinsalu, et ta nende ministri paika pani

Justiitsminster Urmas Reinsalu vastulause Kreeka kolleegile pälvis kreeklaste seas tähelepanu ja kiiduavaldusi.

Kõik algas sellest, kui Kreeka justiitsminister Stavros Kontonis saatis kirja Tallinna kommunismikuritegude konverentsi korraldajatele kirja, et ei soovi seal osaleda, kuna see õigustab natsikuritegusid. Reinsalu vastas Kontonisele, et ei tasu teeselda, et kommunismis oli midagi head.

Reinsalu vastus on leidnud kõlapinda ka Kreeka meedias. Samuti on kreeklased Reinsalule saatnud tänukirju, et viimane Kontonise väited ümber lükkas.

"Kallis minister! Vabandan enda ja oma pere poolt minister Kontonise solvavate ja jõledate sõnade eest. Tundub, et mõnede inimese fanaatilisus ei lase neil fakte aksepteerida," kirjutas ministrile kreeklasest arhitekt Julius Kirintzis. "See ei ole normaalne, et ainuke Balkanimaa, mis pääses kommunistlikust režiimist, ei austa nüüd miljoneid kommunismiohvreid."

Kirintzis jätkab, et tema arvamust jagavad paljud, kuid kahjuks mitte enamik kreeka rahvast. Lisaks kiidab ta Eestit ja selle e-lahendusi ning sõnab, et Kreeka on riik, kus "mitte miski pole enam loogiline."

Reinsalule kirjutas ka näiteks Haralabos Tselios, kes töötab Ateenas advokaadina. "Oli rõõm lugeda teie hästi põhjendatud väiteid "hea kommunismi" ümberlükkamiseks," kirjutas ta.

Tänukirju on saatnud mõlemad "leerid". Näiteks tundis Kreeka ministri kommunismi kaitsmisest rõõmu riigikogu saadik Oudekki Loone. "Kahjuks sellised jõupingutused kaudselt õigustada natsirežiimi ja natsiideoloogiat on tänases Eesti poliitikas tugevalt olemas," ütles Loone.