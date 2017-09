Kreekast on sobilikud pagulased otsa saanud, uusi kandidaate hakkab Eesti valima Itaaliast

Siseminister Andres Anvelt ütles Eesti Päevalehele Euroopa rändepoliitikat kommenteerides, et kuna Kreekast enam põgenikke ümber paigutada väga pole, proovitib Eesti nüüd Itaaliat..

Anvelt märkis, et praeguse põgenike ümberpaigutamise kavaga on see probleem, et polegi kedagi õieti ümber paigutada. "Kreekast viimasel ajal toimikuid enam ei pakuta. Põhjus on väga lihtne: need inimesed on kas tagasi saadetud, ei vasta ümberpaigutamise tingimustele või neil on perekondlikud sidemed juba mõnes teises EL liikmesriigis," räägib ta.

"Meie tegutseme praegu Itaalia suunal," ütles Anvelt. "Pärast aasta aega kestnud läbirääkimisi saame sinna lõpuks saata oma intervjueerijad. Vaatame, kas sealt keegi meile sobib."

Anvelti sõnul pole tegelikult eriti palju neid pagulasi, kes Eestisse omavoliliselt tulla tahaksid. "Sunniviisil me kedagi Eestisse ei paiguta, võtame nad siis, kui inimesed on ise nõus ja nende taust on meie jaoks sobiv. Selliseid väga palju pole," möönab ta.

Eestisse tulnud 161 pagulasest on ligi pooled siit lahkunud. Kas tegime valikul midagi valesti ja nad osutusid ikkagi majandusmigrantideks? Anvelt vastab, et ei osutunud.

"Kui inimesele öeldakse, et tal on võimalik Eestisse minna, siis ega ta Eestist suurt midagi ei tea. Ta teeb selle valiku enamasti seetõttu, et sealt lihtsalt pääseda. Siin ei leia nad aga oma kogukonda ja saavad Saksamaalt või Rootsist infot, et nad sinna läheksid," räägib Anvelt.

"Nad teavad, et jäävad meie toetustest ilma ja kui nad välismaal ebaseaduslikult viibides võimudele vahele jäävad, saadetakse nad tagasi. Need, kes on siit ära läinud, ei ole Eestit pettuse eesmärgil ära kasutanud," lubab Anvelt.