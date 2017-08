Kreeka opositsioonipoliitik Loone tänukirjast: meie riike ei saa ehitada tumedasse minevikku kuuluvate ideedega

Kreeka europarlamendisaadik ja opositsioonipoliitik Konstantinos Kyranakis rääkis Delfile, et õnneks pole Oudekki Loone tänukiri nende riigis suurt tähelepanu pälvinud.

Samuti oli Kyranakise arvates Kreeka justiitsministri Stavros Kontonise keeldumine Tallinnas toimuval kommunismikuritegude konverentsil osalemast selgelt vale otsus. "See seisukoht ei peegelda kreeklaste vaateid, vaid oli suunatud pigem tema partei vasakäärmulastest valijatele," rääkis Kyranakis. "Tema jutust on raske mingit loogikat leida."

Justiitsminister Kontonis kirjutas varem oma avalduses, et keeldub konverentsil osalemast, kuna selle sisu ja pealkiri saadab väära ja ohtliku poliitilise sõnumi, mis läheb vastuollu Teisele maailmasõjale järgnenud kokkulepetega. "Ajal, mil paremäärmuslike liikumiste ja neonatslike parteide edu seab Euroopa Liidu alusväärtusi avalikult kahtluse alla, on mainitud algatus väga kahetsusväärne," teatas Kontonis korraldajatele saadetud kirjas.

Kyranakise sõnul olid ministri väljaütlemised vaid labane katse appeleerida valitsuspartei Syriza vähestele järelejäänud toetajatele. "Kreeklased mõistavad hukka igasugused inimsusevastased kuriteod, vahet pole, mis ideoloogiast need alguse said," rääkis ta.

"See oli ju ka selle konverentsi mõte. Kommunistid on ise oma kuritegusi tunnistanud juba 1956. aastal," ütles Kyranakis.

Kyranakis on kriitiline nii Kontonise kui ka Oudekki Loone seisukohtade suhtes. "Me tahame ehitada oma riikide ja kogu Euroopa tulevikku ja seda ei saa teha ideedega, mis kuuluvad tumedasse minevikku," kommenteeris Kyranakis.

Konstantinos Kyranakis kuulub Nea Demokratia ridadesse, mis on suurim opositsioonipartei Kreekas.