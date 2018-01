Kõva vabandab töötavate pensionäride ees, kelle sissetulek on vähenenud

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva vabandab töötavate pensionäride ees, kelle kuusissetulek on uuest aastast alates vähenenud.

„On tõesti need kõrget pensioni ja kõrget palka saavad pensionärid, suur vabandus nende ees. Aga see süsteem lihtsalt tänasel päeval on sinnapoole, et just need madalmat palka ja väiksemat pensioni saavad inimesed võidaksid rohkem,” ütles Kõva Delfile.

Kui seni oli töötava pensionäri kuine maksuvaba tulu sõltumata palga ja pensioni suurusest kokku 416 eurot kuus, siis praegu hakkab maksuvaba tulu 1200 euro ületamisel 500 eurolt allapoole langema ja kui kuu brutosissetulek ületab 1350 euro piiri, siis langeb töötava pensionäri maksuvaba tulu alla 416 euro kuus.

Mitmed töötavad pensionärid said uuel aastal halva üllatuse osaliseks, sest tulumaksuvaba miinimumi arvestamise uue korra kohaselt nende kuusissetulek vähenes. Osal juhtudest on kaotus ulatunud isegi 100 euro ligi.

Statistikaameti hinnangul on Eestis praegu umbes 48 000 töötavat pesionäri ehk neid, kes lisaks vanaduspensionile saavad ka palka.