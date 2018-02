Kotkaristiga pärjatud Aleksandr Lupanov: arendan Ida-Virumaal kaitseliitu, et inimesed saaksid ennast täiendada

President Kersti Kaljulaiult saab teiste seas Kotkaristi V klassi ordeni ka kaitseliidu Narva malevkonna instruktor, kapten Aleksandr Lupanov.

"See oli mulle väga ootamatu, sõbrad hakkasid hommikul mulle õnne soovima veel enne, kui ma ise sellest teada olin saanud. Algul arvasin, et nad teevad nalja," ütles Lupanov vene Delfile.

Umbes 1,5 aastat tagasi alustas Lupanov tööd Narva malevkonna instruktorina. "Üritan meie piirkonnas luua olukorra, et inimestel oleks võimalik ennast arendada ja täiendada," sõnas Lupanov, kes vabal ajal mängib palju jalgpalli. "Sport on iga teenistuja elu lahutamatu osa, kaitseliidus töötades pead olema heas füüsilises vormis. Nii et jalgpallimäng on osa treeningust".

Lupanov ütleb, et ta pole veel aru saanud, mida riiklik autasu talle tähendab. "Kui teenetemärki käes hoian, siis ilmselt oskan öelda, mida see tähendab. Esialgu ma ei suuda seda uskuda, ega saa aru, miks just mina".

Kapten Lupanov on Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiivsektsiooni ülem, Narva malevkonna instruktor. Lupanov on Kaitseliidu Narva malevkonna instruktorina andnud suure isikliku panuse malevkonna arengusse ja väljaõppesse ning Kaitseliidu populariseerimisse piirkonnas. Ta on esimene Narvast pärit noormees, kes asus õppima Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgema sõjakooli põhikursusele.