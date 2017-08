Kosovos peeti kinni sotsiaalmeedias mälestusmärke solvanud endine Tallinna TV saatejuht Rodion Denissov

Kosovos peeti täna kinni endine Tallinna Televisiooni saatejuht Rodion Denissov, kes lasti pärast politseijaoskonnas veedetud kuute tundi vabaks ja saadeti Serbiasse. Kinnipidamise põhjuseks olid Denissovi väljaütlemised Facebookis Serbia konfliktis osalenud albaanlaste auks püstitatud monumentide kohta.

Koos Denissoviga peeti kinni tema abikaasa Vera ja Läti kodanikust ajakirjanik Juri Aleksejev telekanalist RTVplus, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kosovo politsei esindaja ütles ERR-ile, et selgitatakse välja kinnipeetavate riigis viibimise eesmärk ja seejärel saadetakse nad üle Kosovo piiri Serbiasse.

Eesti ja Läti ajakirjanik peeti kinni pärast seda, kui nad tegid usutluse Partoši linnapeaga.

Kosovo netilehekülje RTKLive andmetel peeti välismaalsed kinni seetõttu, et nad töötasid Kosovo huvide vastu ning tegelesid venemeelse tegevusega.

Denissov ise ütles rus.err.ee portaalile, et tegelikult teda venemeelses tegevuses ei süüdistatud. Denissovi sõnul oli see meedia väljamõeldis ning nende tegeliku arreteerimise põhjuseks oli see, et nad jagasid "lugupidamatuid" ütlusi Kosovo monumentide kohta oma sotsiaalmeedia lehekülgedel.

Ta nimetas oma Facebooki leheküljel mälestusmonumente koletisteks. "Vot sellised koletised seisavad üle terve Kosovo. Albaanlased mälestavad neid, kes juhtisid minekut serblaste vastu."

Denissov lisas, et politsei esindajate sõnul olevat nad Facebooki postituste kaudu moonutanud fakte ja kujutanud ohtu Kosovole.

Denissov, tema abikaasa ja Läti ajakirjanik vabastati kuus tundi pärast kinnipidamist. Pärast Serbiasse jõudmist kirjutas Denissov Facebooki, et temaga on kõik korras. "Suurte pingutustega, aga saime vabadusse. Me oleme juba Serbias. Aitäh, et olete olemas! Toetus tuli tervelt maailmalt. Päeva lõpuks polnud kosovlased enam ise õnnelikud, et neil meiega mingit pistmist oli, kuna nende võimudele suunatud päringud ja protestid tulid igalt poolt," kirjutas Denissov.

"Aga meid hoiatati, et järgmisel külastusel oodatakse meid käeraudadega, kuna nad ei talu alternatiivset arvamust. Ja et nad sülitavad nii EL-i kui ka sõnavabaduse peale," märkis Denissov Facebookis.

Tallinna TV juhatuse esimees Revo Raudjärv ütles Delfile, et tema ei tea, millise projekti raames Denissov Kosovos viibis, kuna ta pole enam Tallinna TV töötaja. "Denissov ei tee enam meile saateid juba mitu kuud. Tema saatesari lõpetas maikuus ja see saade enam ei jätku Tallinna Televisioonis, seega pole mul õrna aimugi, millega ta edasi tegeleb ja mis väljaandes nüüd töötab," vastas Raudjärv Delfi küsimusele, mida Denissov Kosovos täpsemalt tegi.

Denissov kinnitas ERR-ile, et külastas Kosovot ajakirjanduslikel eesmärkidel.

Augustis kuulutas Denissov, et kavatseb osaleda kohalikel valimistel Urmas Sõõrumaa liidu nimekirjas.