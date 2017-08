Kosovos kinni peetud Denissov Delfile: politsei ütles, et sõnavabadus neid ei huvita

Endise Tallinna TV saatejuhi Rodion Denissovi sõnul oli reis Kosovosse vaid selleks, et sõpradele külla minna ja oma ajakirja olemuslugusid kirjutada.

Denissovi väitel on ta varem mitu korda Kosovos käinud ja probleeme pole ühelgi korral olnud. "Seekord tahtsin ma oma serblastest sõpru külastada ja plaanis oli kirjutada ka oma ajakirjale artikleid. Olen varem ka Kosovost kirjutanud ja need lood on väga populaarsed olnud," räägib Denissov Delfile. Nimetatud ajakiri "Красивая жизнь" ehk eesti keeles "Ilus elu" on Denissovi elustiiliajakiri.

Hetkel on Denissov koos oma kaaslastega Serbias, kuhu ta Kosovost saadeti. Eestisse saabub ta tagasi homme õhtul.

Denissoviga koos reisis Kosovosse ta abikaasa Vera ja Läti kodanikust ajakirjanik Juri Aleksejev, kes töötab kanalis RTVplus. Kaasa pidid tulema ka ajakirjanikud Venemaalt Vologdast, aga neid ei lastud riiki sisse.

Avaldas sotsiaalmeedias meelsust

Kolmekesi reisisid nad mööda Kosovot ringi ja tutvusid kohaliku eluoluga. "Käisime näiteks kirikutes ja rääkisime munkadega," kirjeldab ta. Denissovi sõnul nägi ta, kuidas Kosovo eluolu on nelja aastaga muutunud ja seda enamjaolt halvemuse poole. Oma meelsust väljendas ta ka Facebookis, kus ta nimetas Serbiale vastu hakanud albaanlastele püstitatud mälestusmärke koletisteks.

Loe veel

Seotud lood: Kosovos peeti kinni sotsiaalmeedias mälestusmärke solvanud endine Tallinna TV saatejuht Rodion Denissov

Taustaks - Kosovo elanikkond koosneb 90% albaanlastest, suurim rahvuslik vähemus on serblased. Serbia ei tunnusta Kosovot riigina ja paljud serblased on seisukohal, et see peaks Serbia alla kuuluma. Albaanlased arvavad aga vastupidi.

Kriitiliste sotsiaalmeediapostituste tõttu võttis Kosovo politsei Denissovi ja ta kaks reisikaaslast kinni. "Nad olevat juba jälginud, mida me teeme. Meile öeldi, et me rikkusime kolme seadust," räägib ta. "Küsiti, palju me sellise tegevuse eest raha saame. Vastasin, et midagi ei saa."

Denissov ütles politseinikele, et nad on Euroopa ajakirjanikud ja seega peab kehtima ka sõnavabadus. "Politseist öeldi selle peale vastu, et neid ei huvita, sõnavabadus pole neile," kirjeldab Denissov. "Meile anti teada, et peame kajastama vaid nende riigi propagandat."

Kriitikat jagub Denissovil ka Eesti välisministeeriumi pihta. "Ükski diplomaat meiega ühendust ei võtnud," räägib ta. "Politseijaoskonnast keelati aga meil endil välisministeeriumiga kontakteerumast."

Kokku hoiti neid kolmekesi politseijaoskonnas kinni kuus tundi, mille järel sunniti neil Denissovi väitel allkirjastama albaaniakeelne dokument. Siis viidi trio Serbia piiri äärde ning tunni aja pärast olid nad Serbias.

Denissovile ja ta kaaslastele küll sissesõidukeeldu ei kehtestatud, kuid järgmine kord lubati neid riiki tulles käeraudadega oodata. "Ütleme nii, et väga enam sinna ei kipu. Võibolla mõne aasta pärast, kui see riik demokraatlikumaks muutub," sõnab ta.

"Proovime siin Serbias natuke lõõgastuda," lõpetab Denissov. "See kõik oli väga ebameeldiv."