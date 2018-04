Kosmiline napikas: teadlased avastasid Maast mööda tuiskava piraka asteroidi vaid loetud tunnid enne selle saabumist

Selline näeb välja asteroid nimega Šteins, Läti astronoomi Karlis Šteinsi auks nimetatud taevakeha. See on küll palju suurem, läbimõõt vähemalt viis kilomeetrit.

Keskmist mõõtu taevakivi, umbes 50 meetrit lai ja sada pikk, kihutas teadurite teleskoobiavadesse esimest korda möödunud laupäeval.

Kõigest 21 tundi pärast esmaavastamist põrutas asteroid meist juba mööda, kiirusega 106 000 kilomeetrit tunnis. Kohtumine oli lähedane, kuivõrd taevakeha ja Maa vahele jäi kõigest pool Maa ja Kuu vahelisest keskmisest kaugusest. Ehkki see kõlab nagu päris suur vahemaa, on kosmilises mõttes ikkagi tegemist väga napi möödumisega, kirjutab sciencealert.com.

Asteroid sai nimeks 2018GE3. Olukorra tõsidusest annab ilmselt aimu asjaolu, et 2013. aastal Venemaal Tšeljabinskis tohutu pauguga maha sadanud, aknaid ja hooneidki purustanud, metsa raadanud ja 1200 inimest vigastanud kivi oli umbes viis korda väiksem kui eelmisenädalane külaline.

Siberis 1908. aastal hirmsat pahandust teinud, 2000 ruutkilomeetrit metsa maha murdnud Tunguusi meteoriit (ehkki teadlased pole seni päris ühel nõul, mis seal toona juhtus) on mõnede arvutuste järgi umbes 3.6 korda väiksem, kui nädala eest Maast möödunud asteroid.

Seega oli olukord äärmiselt tõsine. Asteroide ongi keeruline märgata, need on väikesed ja tumedad, liiguvad hirmus kiiresti. NASA-l on küll oma asteroidide jälgimise programm, aga see tegeleb kehadega, mis on vähemalt 140 meetrise läbimõõduga.

Asteroidid satuvad maale lähemale kui Kuu päris sageli, selliseid märgatakse hea mitu korda nädalas, aga enamasti on need külalised väikesed, keskmise autobussi mõõtu.