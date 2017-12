Koselt kaduma läinud mehe juhtum toob hooldekodude elanikele helkurvestid

Ülemöödunud nädalal kaks korda kadunuks jäänud Kose hooldekodu elaniku juhtum pani SA Kadunud koguma kampaania korras raha hooldekodude elanikele helkurvestide hankimiseks. Esimesed annetuste eest ostetud vestid andis sihtasutus täna üle Kose hooldekodule.

SA Kadunud tahab kinkida helkurvestid kõigile rohkem kui 160 üld- ja erihooldekodule. Selleks kulub enam kui 20 000 eurot, mis loodetakse kokku saada annetustena.

Ülemöödunud nädalal jäi 61-aastane Kose hooldekodu elanik kahel korral kadunuks. Esimese kadumise järel leiti mees sama päeva hilisõhtul Kehrast, kuhu teda oli sõidutanud inimesed, kuna mees seisis keset teed ja takistas liiklust. Mehe soovil viidi ta Kehra hooldekodusse, kus teda aga omaks ei tunnistatud ning nii ta Kehra asula vahel ekslema asus, kuni ekslevat meest märganud hea inimene hilisõhtul politseile helistas.

“Ülejärgmisel päeval jäi sama mees teist korda teadmata kadunuks. Mees veetis öö õues, Jõelähtmel, Peterburi teel, pingil istudes. Temast teatati politseile esmaspäeva pealelõunal juhusliku möödasõitja poolt. Ka sellel korral oleks mees olnud leitav oluliselt kiiremini, kui ta oleks kandnud helkurvesti hooldekodu nime ja telefoninumbriga,“ rääkis sihtasutuse Kadunud üks asutajatest Peeter Kaaret.

Juhtunu pani sihtasutuse annetuskampaania korraldama, et kinkida hooldekodude elanikele helkurvestid.

„Vestid on oranzi värvi ja nende seljal toome välja iga hooldekodu puhul hooldekodu nime ja kodu telefoni numbri. Eraldi vesti allosas näitame paralleelselt hooldekodu telefoniga ära sihtasutuse 24/7 töötava info- ja nõustamistelefoni numbri 6616776, mis on ööpäevaringselt kättesaadav,“ ütles sihtasutuse Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.

Kose kodu juhi Kadri Tulpi sõnul on sellistest helkurvestidest kodu elanikele kindlasti abi. “Me peame arvestama, et päris paljudel hooldekodudes elavatel inimesetel on erinevat tüüpi probleeme mälu ja vaimse tervisega. Dementsete inimeste hulk kahjuks kasvab nii Eestis kui ka maailmas laiemalt ja paljudel on Eestis dementsus ka diagnoosimata. Erinevate mäluprobleemide tõttu on mõnede hooldekodude elanike igapäevased liikumissuunad üsna ettearvamatud ning nad võivad tahtmatult nii enda kui ka teised keerulisse olukorda panna. Seetõttu on väga tänuväärne vabatahtliku algatusena helkurvestide hankimine hooldekodudes elavatele vanainimestele,” selgitas Kadri Tulp.

Kaareti sõnul on helkurvest oluline ka kandja liiklusohutuse huvides. “Hooldekodude elanikud jalutavad peale hooldekodude hoovide ka tänavatel ja teedel ning sellega osalevad liikluses. Nende seas on inimesi, kes armastavad jalutada pikemalt ja on inimesi, kellel mõnikord on raskusi meenutamaks, kust nad oma teekonda alustasid ja kuhu tagasi peaksid minema. Siis on juba abi vesti seljal olevast hooldekodu nimest ja telefoninumbrist, millele hoolivad kaaskodanikud saavad helistada ja aidata eakat inimest oma kodusse tagasi jõuda,” selgitas Kaaret.

Sihtasutuse juhi Aare Rüütli sõnul võiks tänu helkurvestil olevale infole jääda hooldekodudest kadunud inimeste otsimisi vähemaks, nende asukoht on politseil võimalik kiiremini kindlaks teha ning seeläbi hoida ära õnnetuid hukkumisi ja samuti hoida oluliselt kokku politsei ja vabatahtlike otsijate ressurssi.

Raha vestide ostmiseks ja vestidele kirjade trükkimiseks saadakse sihtasutustele inimeste poolt tehtavatest annetustest. „See ei ole ainuüksi sihtasutuse Kadunud ja OPEROG projekt, selles saavad appi tulla kõik Eesti inimesed ja ettevõtjad, kes meile igakuise püsiannetuse, näiteks ühe kohvitassi väärtuse suuruses summas, otsustavad teha. Meid on siin maal nii vähe, et me võiksime üksteist rohkem hoida ja kõigi meist nõrgemate, kes peavad elama hooldekodudes või kes on jäänud üksi oma koju elama, telefoninumbriga helkurvestidega varustamine on üks viis nii teha, “ ütles Rüütel.