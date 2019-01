Korteriühistud nurisevad kõnniteedelt lume koristamise kohustuse tõttu. Tallinna linn peab tööde enda kanda võtmist liiga kulukaks

"Eesti Korteriühistute Liit on seda aastaid rääkinud, et kinnistuomanike koorem on lumerohkel talvel nagu tänavunegi talv, ebaproportsionaalselt suur," kommenteeris asja Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi. "Kojamees lükkab kõnnitee korralikult lahti ja juba paar minutit peale puhastamist laiutab kõnniteel suur lumehunnik, sest sahk on mööda sõitnud. Kui sahk lükkab kogu lume sõiduteelt kõnniteele, siis kes vastutab lume äravedamise eest?"

Seaduse kohaselt on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuval kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

"Panna korteriomanikud läbi ühistu vastutama mitte ainult oma hoovi, vaid ka kinnistuga piirnevate kõnniteede libedusetõrje ja lumerookimise eest, lisab neile hulga rahalisi kohustusi," kõneles Mardi. "Kohalik omavalitsus võiks võtta selle osaliselt enda kanda või siis ühistud teede korrashoiul rahaliselt toetada. Graniitsõelmete jagamisest jääb paraku väheks," selgitas ta.

Tallinna kommunaalameti juhtaja Tarmo Sulg ütles nädala alguses Delfile, et kõnniteede lumest koristamise kohustuse linna kanda võtmist on arutatud. Tallinna linn on lumest koristamise kohustuse kuuendikul kõnniteedest enda kanda võtnud, eelkõige ühistranspordi. Kogu kõnniteede võrgu eest hoolitsemist tema arvates siiski linna kanda võtta oleks keeruline.

"See tähendaks, et linnal on vaja juurde umbes 20 miljonit eurot aastas. Võrdluseks, kogu aastane tänavate puhastamise eelarve kõik kokku on 14 miljonit eurot, nii et see muudatus oleks väga kulukas," märkis Sulg.