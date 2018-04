Korruptsioonikahtluse tõttu vahistatud TLT töötaja Jaanus Vink on sotside liige. Erakond kavatseb Vingi ilmselt välja heita

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Anto Liivat ütles Delfile, et sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv kohtu loal ulatusliku korruptsioonikahtlustuse tõttu vahi alla võetud endine Tallinna Linnatranspordi AS-i bussiremonditöökodade asejuht ja sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Jaanus Vink tuleks erakonnast maine kahjustamise pärast välja heita.

"Teen sellise ettepaneku erakonna juhatusele, kes seda lähipäevil arutab ja ma usun, et ka heaks kiidab," ütles Liivat Delfile. "Muidugi oleks kõige parem, kui Vink ise erakonnast välja astuks, aga see ei ole tal praegu vahi all viibimise tõttu ilmselt võimalik," märkis Liivat.

Ka ütles Liivat, et mõistab hukka igasuguse korruptiivse tegevuse. "Jaanus Vinki süüdistust ma lugenud pole, seetõttu konkreetselt selle kohta hinnangut anda ei saa. Aga korruptsiooni mõistan ma igal juhul hukka," ütles Vink Delfile

Liivati arvates on probleem Tallinna linna asutuste juhtimises ja kontrollis. Liivati sõnul võiks Tallinnas sisse seada n-ö vilepuhujate süsteemi, kus linnavalitsusele alluvate asutuste töötajad võiks motiveerida korruptsioonijuhutmitest teatama, ilma et nad peaksid kartma, et sellest teada saadakse.